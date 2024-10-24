Мужчина снимал на видео, как занимается сексом с женщиной: пикантные кадры он присылал невестке возлюбленной

На Прикарпатье на 34 тыс. грн оштрафовали мужчину, который снял на видео, как он занимается сексом с женщиной. Впоследствии эти пикантные кадры он прислал невестке своей возлюбленной.

Об этом говорится в приговоре Тисменицкого районного суда Ивано-Франковской области.

По данным суда, мужчина с мая по сентябрь 2023 года встречался с женщиной. За это время он успел снять на видео пять роликов их полового акта.

В октябре женщина решила уйти от любовника. Однако тогда мужчина заявил, что снял на видео то, как они занимаются сексом, и угрожал прислать пикантные кадры ее родственникам. В декабре 2023 года мужчина сбросил три секс-видео невестке своей бывшей возлюбленной. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что отправил видео невестке своей бывшей подруги, чтобы отомстить женщине за расставание.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 301 УК Украины. Он был оштрафован на 34 тыс. грн.

Приговор суда

Напомним, во Львове пара возле аптеки занялась сексом.

Читайте также: