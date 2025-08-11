ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
131
Время на прочтение
2 мин

Мужчина снял на видео, как его якобы кровь вытирают в ТЦК: что ответили в учреждении

В соцсетях распространили видео с мужчиной в крови, утверждающим, что его якобы избили в ТЦК.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Скриншот с видео в Ровенском ТЦК

Скриншот с видео в Ровенском ТЦК

В Сети распространили видео с мужчиной, лицо которого залито кровью. Местные паблики предполагают, что инцидент произошел в Ровенском районном ТЦК и СП.

«Солнышко, если это мои последние минуты жизни, то запомни, где я был. Вот стер мою кровь», — прокомментировал мужчина с окровавленным лицом действия другого мужчины в форме с тряпкой на видео.

Что говорят в ТЦК

В Ровенском областном ТЦК ответили, что информация извращена. Отмечается, что инцидент произошел 6 августа.

«В Ровенский районный ТЦК и СП в сопровождении работников правоохранительных органов был доставлен военнообязанный гражданин, который находился в состоянии, вызывавшем беспокойство», — говорится в сообщении.

В ТЦК утверждают, что мужчине «вел себя агрессивно, алогично, не реагировал на замечания, пытался самовольно покинуть территорию военного объекта».

«При попытке побега указанный гражданин потерял равновесие, упал и получил телесные повреждения лица. Впоследствии он начал фиксировать собственное состояние на камеру и распространять видео с комментариями, искажающими обстоятельства происшествия и пытающимися сформировать у общественности ошибочное впечатление о якобы неправомерных действиях сотрудников ТЦК», — заверили в военкомате.

В ТЦК отметили, что поскольку гражданин самостоятельно держал мобильный телефон и снимал все на видео, это якобы подтверждает отсутствие применения к нему незаконных физических действий со стороны сотрудников военкомата.

Отмечается, что военнообязанный прошел ВЛК, был признан годным к прохождению военной службы и находится на территории одного из учебных центров подготовки.

Также в ТЦК заверили, что все действия гражданина зафиксированы на бодикамеры полицейских, что дает возможность объективно воспроизвести полную картину инцидента.

Начальник Ровенского областного ТЦК назначил служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств этого события.

Ранее сообщалось, что в Днепре работники ТЦК, вероятно, избили ветерана.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie