Мужчина снял на видео, как его якобы кровь вытирают в ТЦК: что ответили в учреждении

Скриншот с видео в Ровенском ТЦК

В Сети распространили видео с мужчиной, лицо которого залито кровью. Местные паблики предполагают, что инцидент произошел в Ровенском районном ТЦК и СП.

«Солнышко, если это мои последние минуты жизни, то запомни, где я был. Вот стер мою кровь», — прокомментировал мужчина с окровавленным лицом действия другого мужчины в форме с тряпкой на видео.

Дата публикации 15:50, 11.08.25

Что говорят в ТЦК

В Ровенском областном ТЦК ответили, что информация извращена. Отмечается, что инцидент произошел 6 августа.

«В Ровенский районный ТЦК и СП в сопровождении работников правоохранительных органов был доставлен военнообязанный гражданин, который находился в состоянии, вызывавшем беспокойство», — говорится в сообщении.

В ТЦК утверждают, что мужчине «вел себя агрессивно, алогично, не реагировал на замечания, пытался самовольно покинуть территорию военного объекта».

«При попытке побега указанный гражданин потерял равновесие, упал и получил телесные повреждения лица. Впоследствии он начал фиксировать собственное состояние на камеру и распространять видео с комментариями, искажающими обстоятельства происшествия и пытающимися сформировать у общественности ошибочное впечатление о якобы неправомерных действиях сотрудников ТЦК», — заверили в военкомате.

В ТЦК отметили, что поскольку гражданин самостоятельно держал мобильный телефон и снимал все на видео, это якобы подтверждает отсутствие применения к нему незаконных физических действий со стороны сотрудников военкомата.

Отмечается, что военнообязанный прошел ВЛК, был признан годным к прохождению военной службы и находится на территории одного из учебных центров подготовки.

Также в ТЦК заверили, что все действия гражданина зафиксированы на бодикамеры полицейских, что дает возможность объективно воспроизвести полную картину инцидента.

Начальник Ровенского областного ТЦК назначил служебное расследование для выяснения всех причин и обстоятельств этого события.

Ранее сообщалось, что в Днепре работники ТЦК, вероятно, избили ветерана.