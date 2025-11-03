ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
21
Время на прочтение
1 мин

Мужчина стал жертвой телефонных мошенников: как действовали и сколько денег выманили

Во Франковске 42-летний мужчина пострадал от действий мошенников, потеряв почти 80 тысяч гривен.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Мошенничество

Мошенничество / © Getty Images

Житель Ивано-Франковска стал жертвой телефонного мошенничества. У него выманили 78000 грн.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Подробности

Как стало известно, 1 ноября к полицейским обратился местный житель. Он рассказал, что получил звонок от неизвестного лица, представившегося работником банка. Речь шла о якобы подозрительной попытке снятия средств со счета мужчины.

Мошенник предложил мужчине «обезопасить» средства. Предложение заключалось в перечислении денег на другую карточку, которую якобы открыли на его имя.

«Доверившись собеседнику, потерпевший выполнил все указания афериста и двумя транзакциями перечислил на предоставленные реквизиты 78 тысяч гривен. Лишь впоследствии мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился за помощью в полицию», — говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство. Правоохранители должны установить лиц, причастных к преступлению.

Украинцам напоминают:

  • сотрудники банка не могут звонить по телефону клиентам с требованием перечислить деньги на «безопасные счета»;

  • не следует сообщать посторонним лицам реквизиты карт, коды доступа или CVV-номера;

  • Столкнувшись с сомнительными звонками, немедленно завершайте разговор и обратитесь в банк.

Ранее жительница Тернополя потеряла 215 тысяч гривен , пообщавшись с "менеджером" банка.

Так мошенник позвонил молодой женщине, чтобы предложить изменить статус банковской карты и откорректировать кредитный лимит. Он приложил все усилия, чтобы были предприняты две нужные ему транзакции.

Дата публикации
Количество просмотров
21
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie