- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 21
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина стал жертвой телефонных мошенников: как действовали и сколько денег выманили
Во Франковске 42-летний мужчина пострадал от действий мошенников, потеряв почти 80 тысяч гривен.
Житель Ивано-Франковска стал жертвой телефонного мошенничества. У него выманили 78000 грн.
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Ивано-Франковской области.
Подробности
Как стало известно, 1 ноября к полицейским обратился местный житель. Он рассказал, что получил звонок от неизвестного лица, представившегося работником банка. Речь шла о якобы подозрительной попытке снятия средств со счета мужчины.
Мошенник предложил мужчине «обезопасить» средства. Предложение заключалось в перечислении денег на другую карточку, которую якобы открыли на его имя.
«Доверившись собеседнику, потерпевший выполнил все указания афериста и двумя транзакциями перечислил на предоставленные реквизиты 78 тысяч гривен. Лишь впоследствии мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился за помощью в полицию», — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство. Правоохранители должны установить лиц, причастных к преступлению.
Украинцам напоминают:
сотрудники банка не могут звонить по телефону клиентам с требованием перечислить деньги на «безопасные счета»;
не следует сообщать посторонним лицам реквизиты карт, коды доступа или CVV-номера;
Столкнувшись с сомнительными звонками, немедленно завершайте разговор и обратитесь в банк.
Ранее жительница Тернополя потеряла 215 тысяч гривен , пообщавшись с "менеджером" банка.
Так мошенник позвонил молодой женщине, чтобы предложить изменить статус банковской карты и откорректировать кредитный лимит. Он приложил все усилия, чтобы были предприняты две нужные ему транзакции.