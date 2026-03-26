Мужчина, стрелявший в патрульных в Одессе, погиб во время задержания

Водитель авто открыл стрельбу по патрульным полицейским в Одессе / © Национальная полиция Украины

В Одессе вечером в среду, 25 марта, произошла стрельба. Водитель авто открыл огонь из автомата по патрульным полициям. Двое правоохранителей получили огнестрельные ранения. Злоумышленник также погиб.

О новых деталях дела сообщили в Национальной полиции Украины.

«Для задержания стрелка в области была введена специальная полицейская операция. В течение нескольких часов полицейские установили местонахождение фигуранта: он скрывался в недострое. Во время переговоров мужчина с третьего этажа начал стрелять по полицейским, в ответ бойцы КОРД также открыли огонь. Мужчина погиб», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, о происшествии уведомлены ДБР и прокуратура.

В Одессе 25 марта произошла стрельба. Огонь открыли в полицейских. Патрульная полиция Одесской области сообщила, что в полицейских стрелял водитель автомобиля. Инцидент произошел при проверке документов.

«В результате двое патрульных получили огнестрельные ранения. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь», — отметили правоохранители.

Для задержания мужчины была объявлена специальная полицейская операция. Известно, что злоумышленник находился в розыске за уклонение от мобилизации.