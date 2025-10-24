Мужчина сядет за решетку за развращение детей

Злоумышленник задержан / © pixabay.com

Житель Днепра приговорен к 7 годам тюрьмы — его обвинили в сексуальном насилии в отношении 10-летней и 11-летней девочек.

Об этом сообщила полиция Закарпатской области.

«Суд вынес приговор 52-летнему уроженцу Днепра, обоснованно обвиняемому в сексуальном насилии в отношении 10-летней и 11-летней девочек», — говорится в сообщении ведомства.

В полицию поступило сообщение о развращении малолетних девочек в городе Мукачево.

«Преступление произошло по месту жительства одного из потерпевших. Девушки находились в комнате, как вдруг в них вошел мужчина — гость матери. Он начал прикасаться к телам обоих детей. Испугавшись, они выбежали из квартиры и сообщили о происшествии родителям другой девочки, которые сразу обратились в полицию», — добавили правоохранители.

Следователи установили, что злоумышленник неоднократно совершал сексуальное насилие над малолетними.

Мужчину признали виновным в совершении преступления и назначили наказание — семь лет лишения свободы.

Напомним, в Сумской области задержан мужчина, который недавно вышел из тюрьмы, и совершил сексуальное преступление — изнасиловал ребенка на кладбище.

А на Днепропетровщине мужчина изнасиловал ребенка своих соседей. Злоумышленник заманил девочку к себе домой, а затем совершил сексуальное насилие.