Можно сняться с учета по закону 2013 года о предельном возрасте / © Unsplash

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Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел иск 53-летнего мужчины, который требовал от ТЦК и СП обновить его статус в приложении «Резерв+» и реестре «Оберег» на «исключенный из военного учета». Мужчина ссылался на законодательство 2013 года.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Мужчина хотел сняться с учета, ссылаясь на закон 2013 года

Заявитель ссылался на то, что 2 июня 2013 года ему исполнилось 40 лет — тогда это был максимальный предел пребывания в запасе. Именно поэтому свой статус военнообязанного он считал незаконным.

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В сентябре 2026 года истец подал иск против ТЦК и СП, требуя признать его бездействие противоправным. По мнению мужчины, ведомство должно было обновить его профиль в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, присвоив статус «исключен из военного учета».

Заявитель также просил суд обязать ТЦК и СП внести в базу «Оберег» запись о его исключении из учета на основании пункта 4 части шестой статьи 37 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» в связи с достижением предельного возраста пребывания в запасе.

Отдельным требованием было синхронизировать эти изменения в «Оберег» и «Резерв+», чтобы электронный документ соответствовал правовому статусу, который, по мнению истца, он получил еще в 2013 году. В редакции статьи 28 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» № 2232-XII, действовавшей 2 июня 2013, рядовые второго разряда находились в запасе только до 40 лет.

В то же время пункт 4 части шестой статьи 37 этого Закона предусматривал исключение из учета всех граждан Украины, пересекших возрастной предел запаса.

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По мнению заявителя, дальнейшие поправки к статье 28 Закона № 2232-XII, которые подняли возрастной порог сначала до 50, а затем до 60 лет, не могут возвращать ему статус военнообязанного, ведь заработали уже после того, как он достиг возрастного предела по старым правилам.

Ссылаясь на статью 58 Конституции Украины, мужчина указывал, что законы и другие нормативно правовые акты не имеют обратного действия во времени. Поэтому нормы 2014 года, мол, не касаются законов, которые завершились еще в июне 2013-го.

Аргументируя иск, мужчина сослался на статьи 19 и 58 Конституции Украины, статьи 28 и 37 Закона № 2232-XII, Закон Украины «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» № 1951-VIII, а также на Порядок оформления (создания) и выдачи военнослужащих резервистов, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 № 559.

Аргументы ТЦК и СП

В ТЦК требования назвали необоснованными и не соответствующими действующему законодательству. Там напомнили о статье 65 Конституции Украины, согласно которой защита Отечества, независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Также в ТЦК и СП отметили введение военного положения и общей мобилизации, в рамках которых органы военного управления обеспечивают ведение учета и мобилизационную готовность государства.

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По действующей статье 28 Закона № 2232-XII военнообязанные в запасе со званиями рядового, сержантского и старшинского состава делятся на два возрастных разряда, и для второго разряда предел составляет 60 лет.

В ведомстве не возражали, что в июне 2013 года, когда истцу исполнилось 40 лет, тогдашняя редакция статьи 28 действительно устанавливала для рядовых второго разряда 40-летний порог запаса.

Однако сам по себе этот факт не прекращает воинскую обязанность гражданина и не является безусловным основанием считать его исключенным из учета на момент спора, — отметил ответчик.

После изменений 2014 года, которые постепенно подняли возрастную грань до 50, а затем до 60 лет, мужчина попал под действие обновленного Закона № 2232-XII, поскольку еще не достиг нового предельного возраста.

Пересмотр предельного возраста пребывания в запасе, убеждены в военкомате, действует по положению истца на будущее и не нарушает принцип необратимости нормативно-правовых актов во времени. Поскольку во время возникновения спора мужчине еще не было 60 лет, оснований исключать его из учета по возрасту нет, считали ТЦК.

Контраргументы истца

Судебный спор продолжился. Мужчина заявил, что ответчик неправильно толкует статью 28 Закона № 2232-XII, игнорируя ту редакцию, которая действовала на момент достижения им 40-летия, и настаивал, что возраст был самостоятельным законным основанием для исключения из учета, а обязанность оформить это возникла в военкомате еще в 2013 году.

Также мужчина указал, что ответчик не предоставил надлежащих и допустимых доказательств законности сохранения его статуса, а также документов, обосновывающих правомерность данных в реестре «Оберег».

Ссылаясь на часть вторую статьи 77 КАС Украины, истец напомнил: именно субъект властных полномочий должен доказывать правомерность своих решений, действий или бездействия.

Что выяснил суд по материалам дела

В рамках дела № 160/29682/26 суд установил, что истец является гражданином Украины и находится на военном учете. 40 лет ему исполнилось 2 июня 2013 года, 50 лет — 2 июня 2023 года, а на момент обращения в суд в сентябре 2026-го мужчине было 53 года.

По данным учетной карточки из системы «Оберег», истец имеет звание «солдат», военно-учетную специальность 097 и статус «Состоит на учете». Эти сведения были внесены в систему 2 марта 2023 года. При этом в карточке отсутствуют какие-либо записи об исключении мужчины из учета.

В системе «Оберег» есть отметка от 1 января 2025 года о несвоевременном уточнении данных и запись от 31 декабря 2025 года об автоматической отмене этого нарушения. Суд подчеркнул, что наличие таких сведений в системе лишь фиксирует события вокруг учетного статуса, но само по себе не доказывает правомерности его сохранения — это нужно оценивать с учетом законодательства и доказательств по делу.

По требованию суда ТЦК и СП уточнил, что повестку мужчине не присылали, а админпротоколы или постановления по нему не составляли, и добавил одностраничную PDF-копию карты из «Оберега». Однако коллегия отметила, что этот документ показывает только текущий статус и не подтверждает, исключали ли истца из учета.

Позиция суда по повышению предельного возраста запаса

Разрешая спор, суд опирался на статьи 19 и 65 Конституции Украины, обязывающие органы власти действовать исключительно в рамках закона, а граждан — защищать Отечество. Принципы выполнения этой обязанности, пребывания в запасе и соблюдения правил военного учета детализирует Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» № 2232-XII. В частности, статья 28 этого Закона определяет порядок пребывания в запасе, разделение военнообязанных на разряды и их предельный возраст.

Суд проанализировал законодательные изменения по возрастным критериям запаса, которые произошли в 2013–2014 годах. По состоянию на 2 июня 2013 года, когда истцу исполнилось 40 лет, предельный возраст пребывания в запасе второго разряда для рядового, сержантского и старшинского состава действительно составлял 40 лет. Согласно тогдашней редакции пункта 4 части шестой статьи 37 Закона № 2232-XII, достижение этого возраста было основанием для исключения гражданина из военного учета.

Однако для разрешения спора суд оценил не только факт достижения 40-летия в 2013 году, но и правовые последствия дальнейшего повышения возрастного рубежа. В течение 2014 года парламент дважды вносил изменения в статью 28 Закона № 2232-XII: сначала Законом № 1169-VII от 27 марта предельный возраст пребывания в запасе второго разряда подняли до 50 лет, а впоследствии Законом № 1604-VII от 22 июля — до 60 лет. При этом неизменной осталась норма о том, что предельный возраст второго разряда является предельным возрастом в запасе и военном резерве в целом.

Коллегия судей подчеркнула, что эти законодательные изменения носят общий характер и регулируют статус всех граждан, по действующему законодательству принадлежащих к военнообязанным. Закон не предусматривает сохранение старых возрастных ограничений для отдельных групп граждан только на том основании, что до принятия изменений они успели достичь предельного возраста под предыдущей редакцией. Следовательно, предельный возраст пребывания в запасе для этой категории составляет 60 лет.

Как работает принцип необратимости законов во времени

Суд напомнил часть первую статьи 58 Конституции: законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица. Соответственно, к определенному событию или факту применяется тот акт, в ходе которого это событие или факт наступили.

Однако принцип необратимости действия законов во времени не исключает применения нового регулирования к правоотношениям, которые возникли или продолжают существовать после вступления в силу. По этому делу мужчина фактически приравнивал свое 40-летие к окончательному прекращению воинской обязанности и невозможности распространить на него дальнейшие изменения закона.

Суд не согласился с такой трактовкой. Достижение предельного возраста запаса по законодательству 2013 года не лишало законодателя права впоследствии пересмотреть возрастные критерии пребывания граждан в запасе и распространить новые правила на тех, кто еще не достиг нового предельного возраста.

Спор по этому делу касается правомерности сохранения учетного статуса истца и невнесения сведений его исключения из учета по состоянию на 2026 год. Поэтому, оценивая обжалуемое бездействие, суд должен руководствоваться законодательством, действующим на момент существования спорных правоотношений.

Применение статьи 28 Закона № 2232-XII в редакции, определяющей 60-летний предельный возраст запаса, в статус истца 2026 года не свидетельствует о предоставлении законам 2014 года обратного действия во времени.

Что решил суд

Проанализировав нормы Конституции, профильных законов о воинской обязанности и госреестре, а также актуальную практику Верховного Суда, Днепропетровский окружной административный суд пришел к выводу, что оснований удовлетворять иск нет.

Хотя истец в июне 2013 года действительно достиг 40 лет — тогдашнего возрастного предела пребывания в запасе, реформа 2014 года подняла эту планку для военнообязанных второго разряда до 60 лет. Эти обновленные правила распространяются на всех граждан, еще не достигших нового предельного возраста, независимо от их предыдущего учетного статуса.

Поскольку в этом году мужчине исполнилось всего 53 года, он остается военнообязанным и подпадает под действие Закона №2232-XII. Других законных причин для исключения истца из учета суд также не нашел.

В таких условиях ТЦК и СП правомерно не вносил в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов запись о снятии мужчины с учета по возрасту. Соответственно, суд отказал и в производных требованиях — обновить статус истца в системе “Оберег” и в его электронном военно-учетном документе.

Коллегия установила, что ТЦК и СП действовал в пределах полномочий, а истец не доказал нарушения своих прав. Суд признал оставшиеся доводы сторон несущественными для результата спора и полностью отказал в иске.

Судебные дела и мобилизация: последние новости

Напомним, Львовский окружной административный суд отказал в иске мобилизованном в Нацгвардию Свидетелю Иеговы, который требовал отменить призыв. В июне 2026 года мужчину задержали у границы с Румынией и доставили в ТЦК, где он заявил о религиозных убеждениях, но в тот же день собственноручно подписал заявление о желании служить, а затем самовольно покинул часть.

Суд отметил, что во время военного положения вероисповедание не освобождает от воинского долга, а у ТЦК нет полномочий самостоятельно вводить альтернативную службу. Также не подтвердилось право на отсрочку из-за учебы в колледже, поскольку мужчина не уведомил об этом органы военного учета вовремя и не оформил ее должным образом до мобилизации.

Учитывая заключение ВВК о пригодности и отсутствии оснований для увольнения, суд признал действия ТЦК правомерными и полностью отклонил требования истца.

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