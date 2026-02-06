Мужчина убил супругов и пытался покончить с собой: чем закончилась громкая история во Львовской области

Убийство / © Львовская обласная прокуратура

Реклама

Во Львовской области суд вынес приговор по делу двойного убийства, всколыхнувшего регион. Трагедия произошла в начале октября у поселка городского типа Лопатин (Шептицкий район). Следствие установило, что преступник готовился к правонарушениям.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

В конце сентября он через окно проник в дом своего односельчанина, где сломал сейф и похитил гладкоствольное охотничье ружье с патронами. Кроме оружия, вор прихватил камуфляжную одежду, бинокль, нож, военную аптечку и продовольствие.

Реклама

Уже через несколько дней похищенное оружие стало орудием убийства. Вечером вооруженный злоумышленник вошел в дом местных супругов.

Первой жертвой стала 48-летняя женщина. Нападающий прошел на кухню и дважды выстрелил ей в голову. Второй жертвой стал 51-летний владелец. Когда мужчина вернулся домой и наткнулся на убийцу, тот выстрелил ему в голову на пороге дома. Оба потерпевших погибли мгновенно.

После совершенного преступник решил грабить дом. Он забрал продукты, алкоголь и кошелек убитого хозяина, у которого была валюта — евро, доллары, злотые и гривны. С места происшествия скрылся на автомобиле убитых им людей.

«Зять умерших не смог вечером связаться с родителями и на следующее утро поехал проверить, что случилось. Найдя родственников мертвыми, он вызвал полицию», — отметили в прокуратуре.

Реклама

Полиция разыскивала подозреваемого в течение месяца. Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям его удалось выследить на территории соседней Волынской области. Поняв, что он окружен, мужчина пытался застрелиться, однако медикам удалось спасти его жизнь.

На основании собранных доказательств суд признал мужчину виновным по трем статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство двух человек, воровство, незаконное завладение транспортным средством. Мужчине вынесли приговор в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Стрыйском районе Львовской области правоохранители разыскивали 14-летнюю школьницу, которая 4 февраля утром вышла из дома в школу, однако до учебного заведения не дошла и не вернулась домой. Об исчезновении ребенка в полицию 5 февраля сообщила ее мать.

К поисковым мероприятиям сразу привлекли личный состав Стрыйского районного управления полиции. Известно, что у девочки не было при себе мобильного телефона, что усложнило розыск.

Реклама

Во время проведения оперативных мероприятий несовершеннолетняя была найдена без признаков жизни. Окончательная причина смерти должна быть установлена судебно-медицинской экспертизой. По факту трагедии открыто уголовное производство, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.