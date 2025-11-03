- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 84
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина убил женщину в ее день рождения: все произошло на глазах ребенка
В Полтавской области праздничное застолье закончилось убийством. Женщина скончалась в больнице от травм.
В Полтавской области мужчина забил до смерти 32-летнюю сожительницу. Свидетелем избиения матери стал ее малолетний сын.
Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре.
«В Миргородской больнице интенсивного лечения умерла 32-летняя женщина. Смерть наступила в результате травм, которые накануне нанес пострадавшей сожитель. Женщина праздновала свой день рождения. Во время застолья между ними возник конфликт, во время которого подозреваемый в присутствии 11-летнего ребенка кулаками и ногами избил женщину», — говорится в сообщении прокуратуры.
Пострадавшую доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина умерла.
Следствие продолжается. Злоумышленник взят под стражу.
Напомним, в Днепропетровской области полиция задержала 25-летнего мужчину, который убил двух женщин. Среди жертв — родная бабушка.