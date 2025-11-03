Мужчина убил женщину в ее день рождения: все произошло на глазах ребенка

Полиция расследует преступление / © Национальная полиция Украины

В Полтавской области мужчина забил до смерти 32-летнюю сожительницу. Свидетелем избиения матери стал ее малолетний сын.

Об этом сообщили в Полтавской областной прокуратуре.

«В Миргородской больнице интенсивного лечения умерла 32-летняя женщина. Смерть наступила в результате травм, которые накануне нанес пострадавшей сожитель. Женщина праздновала свой день рождения. Во время застолья между ними возник конфликт, во время которого подозреваемый в присутствии 11-летнего ребенка кулаками и ногами избил женщину», — говорится в сообщении прокуратуры.

Пострадавшую доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, женщина умерла.

Следствие продолжается. Злоумышленник взят под стражу.

