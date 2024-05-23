Мужчина уклонился от мобилизации, потому что "он дважды был на полигонах, но его не взяли в ВСУ": чем это закончилось

На Волыни к 1 году и 6 месяцам приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

На суде он заявил, что дважды был на полигонах, но его не хотели брать в ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Ратновского райсуда Волынской области.

По данным суда, в августе 2023 года мужчину признали годным к мобилизации. В сентябре он должен был прибыть в ТЦК, однако уклонился.

На суде житель Волыни вину признал и раскаялся. Он заявил, что "дважды проходил военное обучение на полигонах в г. Ровно и г. Днепре, однако в ряды ВСУ распределен не был, последний раз в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. Отметил, что сообщал врачей Ратнівської ВВК о выявленной в г. Днепре болезнь (остеохондроз грудной клетки), однако был признан годным к военной службе".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

Приговор суда

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