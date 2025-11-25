Мужчина устроил стрельбу в больнице Ивано-Франковска: детали с фото

Фото с места стрельбы в больнице Ивано-Франковска

Реклама

В Ивано-Франковске правоохранители оперативно задержали злоумышленника, который 21 ноября в помещении больницы произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета и ранил другого пациента.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Работники больницы сообщили в полицию о том, что один из пациентов угрожает персоналу оружием и ранил другого. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, оперативники и эксперты-криминалисты.

Реклама

Как выяснили правоохранители, стрельбу устроил пьяный 51-летний житель Ивано-Франковской территориальной громады. Мужчина вступил в конфликт с 39-летним жителем Коломыйщины — тоже пациентом больницы. Во время спора 51-летний мужчина сделал три выстрела из пневматического пистолета в другого пациента и ударил его по голове рукояткой оружия.

Пострадавший получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь.

Полицейские изъяли пневматический пистолет и другие вещественные доказательства. Правоохранители задержали стрелка и сообщили ему о подозрении в хулиганстве. За это фигуранту грозит до семи лет заключения.

Фото с места стрельбы в больнице Ивано-Франковска

Фото с места стрельбы в больнице Ивано-Франковска

Фото с места стрельбы в больнице Ивано-Франковска

Фото с места стрельбы в больнице Ивано-Франковска

К слову, 23 ноября во дворе школы №13 во Львове произошел инцидент со стрельбой между двумя родителями учеников одного класса. Конфликт возник на почве предыдущего спора между детьми. После встречи с директором и соцработником, где родители не пришли к согласию, они продолжили выяснять отношения на улице. Один из мужчин достал пневматический пистолет и совершил, по предварительным данным, четыре выстрела в оппонента. Пострадавший получил ранения в живот и ногу.