Мужчина устроил стрельбу в больнице Ивано-Франковска: детали с фото
Пьяный пациент вступил в конфликт с другим мужчиной, выстрелив в него трижды и ударив оружием по голове.
В Ивано-Франковске правоохранители оперативно задержали злоумышленника, который 21 ноября в помещении больницы произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета и ранил другого пациента.
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.
Работники больницы сообщили в полицию о том, что один из пациентов угрожает персоналу оружием и ранил другого. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, оперативники и эксперты-криминалисты.
Как выяснили правоохранители, стрельбу устроил пьяный 51-летний житель Ивано-Франковской территориальной громады. Мужчина вступил в конфликт с 39-летним жителем Коломыйщины — тоже пациентом больницы. Во время спора 51-летний мужчина сделал три выстрела из пневматического пистолета в другого пациента и ударил его по голове рукояткой оружия.
Пострадавший получил телесные повреждения, ему оказали медицинскую помощь.
Полицейские изъяли пневматический пистолет и другие вещественные доказательства. Правоохранители задержали стрелка и сообщили ему о подозрении в хулиганстве. За это фигуранту грозит до семи лет заключения.
К слову, 23 ноября во дворе школы №13 во Львове произошел инцидент со стрельбой между двумя родителями учеников одного класса. Конфликт возник на почве предыдущего спора между детьми. После встречи с директором и соцработником, где родители не пришли к согласию, они продолжили выяснять отношения на улице. Один из мужчин достал пневматический пистолет и совершил, по предварительным данным, четыре выстрела в оппонента. Пострадавший получил ранения в живот и ногу.