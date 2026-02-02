Стрельба в ресторане Одессы: мужчина терроризировал официантку

Полиция Одессы задержала мужчину, который устроил стрельбу в ресторане / © Полиция Одесской области

В ресторане на Фонтанской дороге в Одессе 41-летний мужчина устроил стрельбу после отказа официантки предоставить ему наркотики. Правоохранители задержали злоумышленника, которому теперь грозит длительный срок заключения.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

Инцидент произошел поздно вечером в начале этой недели в одном из ресторанов на Фонтанской дороге. О происшествии правоохранителей проинформировала администратор заведения. По ее словам, один из посетителей вел себя агрессивно, у него был пистолет и он произвел выстрел.

Подробности стрельбы в ресторане

Полицейские выяснили, что в тот вечер 41-летний уроженец Днепропетровской области, который сейчас проживает в Одессе, отдыхал в ресторане вместе с товарищем. В разгар застолья мужчина, который был пьян, начал требовать от 18-летней официантки принести ему наркотики. Услышав в ответ, что заведение не предоставляет незаконных услуг, он возмутился, достал пистолет и выстрелил в пол рядом с работницей. К счастью, девушка не получила повреждений.

Злоумышленника правоохранители задержали в процессуальном порядке. У него изъяли оружие и найденную на месте гильзу. По предварительным данным, это — устройство для отстрела резиновых пуль. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Пистолет, из которого стрелял мужчина в одесском ресторане / © Полиция Одесской области

Что ждет стрелка?

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Теперь ему грозит до семи лет заключения за хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью и было совершено с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

