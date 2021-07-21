Мужчина, устроивший стрельбу на "чеченской свадьбе" под Одессой, вышел из СИЗО под залог

Мужчина, устроивший стрельбу на "чеченской свадьбе" под Одессой, вышел из СИЗО под залог

Крамаренко был единственным задержанным гостем свадьбы, которого суд отправил в следственный изолятор.

Кирилл Крамаренко, который был арестован за стрельбу во время свадьбы в селе Фонтанка Одесской области, освобожден из СИЗО. За правонарушителя был внесен залог в размере около 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на областную прокуратуру.

В свою очередь председатель диаспоры чеченского народа в Одесской области Мусса Келоев заявил изданию о предвзятом отношении правоохранителей, которые, по его словам, добиваются депортации из Украины 25 его соотечественников-гостей свадьбы.

Напомним:

Напомним, в Фонтанке (Одесская область) группа чеченцев устроила стрельбу по случаю свадьбы. Дикие забавы с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.

по случаю свадьбы. Дикие забавы с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием. Молодчик с оружием утверждает — стрелял холостыми. И не из автомата — из карабина. Правда ли это — выяснит следствие. Однако на квалификацию никак не повлияет. Парню все равно грозит до 7 лет за решеткой — за хулиганские действия с применением оружия. Дрифтеру — административное наказание и штраф, стрелку — криминал. Не помогут и извинения, которые он записал.

Новости Украины: спецназовцы на свадьбе - в Одессе задержали мужчину, который стрелял накануне

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