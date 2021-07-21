Мужчина, устроивший стрельбу на "чеченской свадьбе" под Одессой, вышел из СИЗО под залог

Крамаренко был единственным задержанным гостем свадьбы, которого суд отправил в следственный изолятор.
Кирилл Крамаренко, который был арестован за стрельбу во время свадьбы в селе Фонтанка Одесской области, освобожден из СИЗО. За правонарушителя был внесен залог в размере около 200 тысяч гривен.
Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на областную прокуратуру.
В свою очередь председатель диаспоры чеченского народа в Одесской области Мусса Келоев заявил изданию о предвзятом отношении правоохранителей, которые, по его словам, добиваются депортации из Украины 25 его соотечественников-гостей свадьбы.
Напомним:
- Напомним, в Фонтанке (Одесская область) группа чеченцев устроила стрельбу по случаю свадьбы. Дикие забавы с ружьями и бешеным дрифтом посреди улиц закончились задержанием.
- Молодчик с оружием утверждает — стрелял холостыми. И не из автомата — из карабина. Правда ли это — выяснит следствие. Однако на квалификацию никак не повлияет. Парню все равно грозит до 7 лет за решеткой — за хулиганские действия с применением оружия. Дрифтеру — административное наказание и штраф, стрелку — криминал. Не помогут и извинения, которые он записал.