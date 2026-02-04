- Дата публикации
Мужчина утонул в ледяной воде, пересекая границу: фото
Из-за сильного течения Днестра и низкой температуры воды мужчина начал тонуть сразу после попытки переплыть реку.
Житель города Ямполя Винницкой области пытался вплавь пересечь государственную границу и добраться до Молдовы, но утонул в реке Днестр. Тело 31-летнего местного жителя достали из воды только на следующий день.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Во вторник, 3 февраля, пограничники обнаружили движение мужчины в направлении реки Днестр.
Он через лед перешел на остров вблизи берега, после чего зашел в воду, разделся и пытался вплавь пересечь государственную границу. Однако, из-за сильного течения и низкой температуры воды мужчина сразу начал тонуть.
«Пограничный наряд немедленно прибыл на место происшествия и пытался спасти его. Однако, из-за сложных погодных условий, физически добраться до пострадавшего было невозможно», — сообщили в ГПСУ.
Водолазная группа ГСЧС только на следующий день сумела достать тело утопленника из реки и поднять на поверхность.
Пограничники призывают граждан не рисковать собственной жизнью и учитывать реальные угрозы, которые несут зимние водоемы.
