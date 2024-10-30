Мужчина в 2022 году получил повестку и все время скрывался от мобилизации: что он сказал

В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который еще в марте 2022 года получил повестку и все это время скрывался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области.

По данным суда, мужчина еще в 2022 году получил повестку, однако все это время уклонялся от мобилизации.

На суде мужчина вину не признал и пояснил, что "в армии не служил, не имеет боевого опыта. В начале марта 2022 года военные дали повестку, он прошел медкомиссию и его признали годным к военной службе. 18.10.2022 вручили боевую повестку о явке на 19.10.2022 в Кременецкий РТЦК, однако 19.10.2022 для отправки не явился, поскольку служить не может из-за плохого здоровья. Два раза имел сотрясение мозга, был в психбольнице, не согласен с решением ВВК. Решение ВВК не оспаривал, документов о том, что находился в психбольнице нет".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и отказался от мобилизации, потому что "зарабатывает 20 тыс. грн и имеет бронь".

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