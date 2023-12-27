Мужчина в балаклаве расстрелял из автомата автомобиль на Днепропетровщине: водитель погиб (фото)

В полиции не подтверждают и не опровергают, что убийство водителя легкового автомобиля было заказным.

Вечером в среду, 27 декабря, около 18 часов в дежурную часть полиции поступило сообщение, что на трассе Н-31 на Днепропетровщине неизвестный мужчина в балаклаве из автоматического оружия расстрелял легковой автомобиль.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По информации полиции, неизвестный выскочил на дорогу и произвел несколько выстрелов, предварительно из автомата с глушителем. В результате полученных ранений водитель погиб на месте.

Расстреленный автомобиль на Днепропетровщине / Фото: www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

Как сообщила в комментарии ТСН.ua спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская, в полиции не подтверждают и не опровергают, что убийство водителя легкового автомобиля было заказным. Личность убитого уже установили, но не сообщают.

Для розыска и задержания преступника в Днепропетровской области была введена специальная полицейская операция.

Напомним, осенью 2022 года в Киеве водитель Lexus застрелил военного во время дорожного конфликта.

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