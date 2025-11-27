Мужчина в Черновцах поджег одну из важнейших синагог в Украине: подробности инцидента

В Черновцах подожжена историческая синагога садгорских хасидов / © соцмережі

В пригороде Черновцов Садгори неизвестный проник в синагогу, собрал религиозные книги и совершил поджог. Злоумышленник был оперативно задержан полицией с поличным.

Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины (ОЕОУ).

По информации общины, инцидент произошел, когда охранник синагоги ненадолго вышел за ворота. Правонарушитель воспользовался моментом, чтобы попасть внутрь здания, которое является одной из центральных святынь хасидской династии Садигура.

По предварительным данным, задержанный мужчина психически неуравновешен. Установлено, что примерно месяц назад он уже пытался совершить поджог местной церкви.

«Здание является одной из центральных святынь династии Садигура — основанной раввином Исраэлем из Ружина. Синагога была возведена около 180 лет назад, реставрирована в 2017 и считается одним из важнейших построек в хасидском мире «, — отметили в общине.

Ожидается официальная информация от полиции о квалификации правонарушения и детали о состоянии повреждений исторической святыни.

