Украина
491
1 мин

Мужчина в Черновцах поджег одну из важнейших синагог в Украине: подробности инцидента

Мужчина пытался разрушить историческую синагогу садгорских хасидов в Черновцах.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
В Черновцах подожжена историческая синагога садгорских хасидов

В Черновцах подожжена историческая синагога садгорских хасидов / © соцмережі

В пригороде Черновцов Садгори неизвестный проник в синагогу, собрал религиозные книги и совершил поджог. Злоумышленник был оперативно задержан полицией с поличным.

Об этом сообщили в Объединенной еврейской общине Украины (ОЕОУ).

По информации общины, инцидент произошел, когда охранник синагоги ненадолго вышел за ворота. Правонарушитель воспользовался моментом, чтобы попасть внутрь здания, которое является одной из центральных святынь хасидской династии Садигура.

По предварительным данным, задержанный мужчина психически неуравновешен. Установлено, что примерно месяц назад он уже пытался совершить поджог местной церкви.

В Черновцах подожжена историческая синагога садгорских хасидов. / © соцмережі

В Черновцах подожжена историческая синагога садгорских хасидов. / © соцмережі

«Здание является одной из центральных святынь династии Садигура — основанной раввином Исраэлем из Ружина. Синагога была возведена около 180 лет назад, реставрирована в 2017 и считается одним из важнейших построек в хасидском мире «, — отметили в общине.

Ожидается официальная информация от полиции о квалификации правонарушения и детали о состоянии повреждений исторической святыни.

Синагога в Садгоре в Черновцах / © соцмережі

Синагога в Садгоре в Черновцах / © соцмережі

Напомним, в Германии в историческом центре Берлина археологи обнаружили последние сохранившиеся фрагменты довоенной застройки на территории нынешнего Форума Маркса и Энгельса. Команда под руководством археолога Герсона Йойте. исследует и документирует подвалы домов вдоль бывшей улицы Бургштрассе — места, где до Второй мировой войны проживали десятки еврейских семей.

491
