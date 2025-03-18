Мужчина в Донецкой области спаивал и насиловал подростков: что с ним будет

Мужчина уже был судим за сексуальное насилие, хранение наркотиков и похищение человека.

В 2024 году мужчина выискивал в Краматорском районе Донецкой области подростков, которые находились в затруднительном материальном положении и совершал над ними сексуальное насилие.

Об этом сообщили в прокуратуре Донбасса.

"Он заманил в дом парня и склонил его к употреблению алкогольных напитков, а когда тот потерял сознание, изнасиловал. Во время совершения неправомерных действий насильник осуществлял фотографирование на мобильный телефон", — отметили в прокуратуре.

Спустя время аналогичным образом он попытался совершить действия сексуального характера еще с одним ребенком.

"Впоследствии гражданин снова пригласил к себе в гости двух подростков, где, используя их уязвимое состояние, занимался развратом", — отметили в прокуратуре.

Пока прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении уроженца Константиновки. Ему инкриминировано изнасилование, растление несовершеннолетних и хранение детской порнографии.

По ходатайству прокурора он будет ждать приговора суда под стражей. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.

Напомним, СБУ задержала еще двух российских агентов в Донецкой области. Они наводили российские удары на Славянск и Краматорск.

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