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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Мужчина в Кропивницком носил с собой гранатомет и угрожал окружающим: чем все закончилось

К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Пьяный мужчина устроил конфликт у жилого дома

Пьяный мужчина устроил конфликт у жилого дома / © Freepik

В Кропивницком мужчина в состоянии алкогольного опьянения посреди улицы начал конфликт, переросший в драку. Во время схватки он достал из автомобиля оружие и стал угрожать окружающим.

Об инциденте сообщила пресс-служба ГУНП в Кировоградской области.

Согласно предварительным данным, пьяный мужчина устроил конфликт у жилого дома , после чего достал предметы, похожие на автомат, ручной противотанковый гранатомет , патроны к автоматическому оружию и нож. Свидетели инцидента сразу вызвали полицию.

На место происшествия оперативно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа, задержавшие злоумышленника на месте .

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство, а мужчине уже поставлено в известность о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области 10-летний мальчик заминировал больницу.

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