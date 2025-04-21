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- Украина
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Мужчина в Кропивницком носил с собой гранатомет и угрожал окружающим: чем все закончилось
К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
В Кропивницком мужчина в состоянии алкогольного опьянения посреди улицы начал конфликт, переросший в драку. Во время схватки он достал из автомобиля оружие и стал угрожать окружающим.
Об инциденте сообщила пресс-служба ГУНП в Кировоградской области.
Согласно предварительным данным, пьяный мужчина устроил конфликт у жилого дома , после чего достал предметы, похожие на автомат, ручной противотанковый гранатомет , патроны к автоматическому оружию и нож. Свидетели инцидента сразу вызвали полицию.
На место происшествия оперативно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа, задержавшие злоумышленника на месте .
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство, а мужчине уже поставлено в известность о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Напомним, в Ровенской области 10-летний мальчик заминировал больницу.