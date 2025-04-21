Мужчина в Кропивницком носил с собой гранатомет и угрожал окружающим: чем все закончилось

Пьяный мужчина устроил конфликт у жилого дома / © Freepik

Реклама

В Кропивницком мужчина в состоянии алкогольного опьянения посреди улицы начал конфликт, переросший в драку. Во время схватки он достал из автомобиля оружие и стал угрожать окружающим.

Об инциденте сообщила пресс-служба ГУНП в Кировоградской области.

Согласно предварительным данным, пьяный мужчина устроил конфликт у жилого дома , после чего достал предметы, похожие на автомат, ручной противотанковый гранатомет , патроны к автоматическому оружию и нож. Свидетели инцидента сразу вызвали полицию.

Реклама

На место происшествия оперативно прибыли патрульные и следственно-оперативная группа, задержавшие злоумышленника на месте .

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Открыто уголовное производство, а мужчине уже поставлено в известность о подозрении. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области 10-летний мальчик заминировал больницу.