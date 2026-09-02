Мужчина в розыске ТЦК хочет вернуться в Украину: задержат ли его на границе

Как вернуться в Украину со статусом розыска ТЦК

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Украинцы, находящиеся за границей, могут вернуться домой без риска попадания на фронт. Для этого необходимо предварительно снять статус розыска и правильно оформить отсрочку. Пересечение государственной границы не означает неизбежную мобилизацию даже для тех, кто находится в базе ТЦК.

Об этом рассказал кандидат юридических наук Евгений Филипец.

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Что ждет мужчин в розыске во время въезда в Украину: как снять статус

Мужчины призывного возраста, длительно проживающие за пределами родины, часто опасаются задержания непосредственно на пограничном пункте и последующей принудительной доставки в военкомат.

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Однако легализовать собственное положение и пересечь границу вполне реально без крайних мер, если закрыть все юридические «хвосты» заранее.

По словам адвоката Евгения Филипца, самым большим препятствием для многих становятся именно активный статус розыска и отсутствие возможности оформить отдельные виды отсрочек на расстоянии.

Возможно ли получить отсрочку из-за границы

Часть военнообязанных имеет возможность уточнить учетные данные и подать заявление на отсрочку удаленно с помощью смартфона. Если речь идет о рождении третьего ребенка, процедуру легко пройти через приложение «Резерв+».

В то же время, в сложных случаях — например, при оформлении ухода за больными родителями или в случае гибели близкого родственника на войне — законодательство требует исключительно личного присутствия.

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Гражданин обязан самостоятельно посетить ЦНАП. Если человек имеет статус разыскиваемого и пытается въехать в страну, его могут задержать прямо на пограничном контроле еще до визита в государственное учреждение.

Как снять розыск ТЦК онлайн

Чтобы избежать задержания во время пересечения границы, Евгений Филипец советует урегулировать юридический статус еще до въезда в Украину. В случае отсутствия доступа к приложению «Резерв+» адвокат может направить официальный запрос, чтобы проверить наличие открытых производств или админнарушений.

Снять розыск дистанционно можно тремя путями:

Обжаловать факт нарушения правил военного учета при наличии достаточных правовых оснований. Применить ст. 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях — если с момента выявления нарушения прошло более трех месяцев, дело должны закрыть по истечении сроков привлечения к ответственности. Дистанционно признать вину, оплатить штраф и автоматически аннулировать розыск.

Многие граждане, которые выехали два-три года назад, ошибочно считают себя преступниками, поскольку по месту их регистрации в Украине регулярно приходили повестки. Однако юрист заверил, что само по себе игнорирование вызовов не является криминалом.

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«Если вы легально выехали за границу, не проходя ВВК, не имея боевой повестки, это не может подпадать под 336 статью Уголовного кодекса Украины», — констатирует Евгений Филипец.

Уголовное наказание и реальный срок по этой статье грозят только гражданам, которые, находясь в Украине, прошли ВВК, получили мобилизационное распоряжение и только после этого уклонились от призыва. Остальные случаи относятся к категории административных правонарушений.

Следовательно, возвращение в Украину без прохождения ВВК потребует исключительно урегулирования административных споров, а не защиты от уголовного преследования или заключения.

Что делать, если ТЦК повторно объявили в розыск после штрафа

Напомним, ТЦК могут объявлять украинских мужчин в розыск за нарушение правил военного учета. Однако на портале Юристы.UA отмечают, что повторное внесение лица в розыск по той же самой причине — особенно после уплаты соответствующего административного штрафа — неправомерно.

Такой административный розыск носит временный характер и должен аннулироваться после выполнения требований законодательства или истечения определенного срока.

На практике военнообязанные сталкиваются со случаями, когда после закрытия дела и уплаты штрафа в приложении «Резерв+» сразу появляется новый статус розыска за неявку по повестке. По словам юристов, это может являться следствием как неправомерных действий ТЦК, так и технического сбоя в работе приложения.

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