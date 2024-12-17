Мужчина в ТЦК категорически отказался брать повестку: чем это закончилось

В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили 36-летнего мужчину, которого сочли годным к мобилизации, однако он отказался от повестки.

Об этом говорится в приговоре Красноармейского районного суда Житомирской области (название суда недекоммунизировано – ред.).

По данным суда, житель Житомирщины прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. В июле 2024 мужчине хотели дать повестку, однако он категорически от нее отказался.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "отказался получать боевую повестку на отправку в учебный центр, так как не хочет проходить военную службу. Понимает последствия уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

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