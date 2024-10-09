Мужчина в ТЦК категорически отказался от повестки и заявил, что не хочет воевать: чем это закончилось

На суде мужчина заявил, что не раскаивается.

В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который категорически отказался от повестки и мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Котелевского районного суда Полтавской области.

По данным суда, мужчину признали годным к мобилизации. В августе 2024 года ему пытались вручить повестку, однако житель Полтавщины категорически отказался от призыва на военную службу.

На суде мужчина "свою вину в совершении уголовного преступления, что ему инкриминируется, признал полностью. Объяснил об обстоятельствах совершенного уголовного преступления, а именно, что открыто отказался получать повестку на отправку, аргументируя не желанием проходить военную службу, страхом за свою жизнь. Свой поступок не оценивает критически, не раскаивается".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, 56-летний мужчина во время мобилизации озвучил работникам ТЦК свое требование.

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