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Мужчина в ТЦК категорически отказался от повестки и заявил, что не хочет воевать: чем это закончилось

Мужчина в ТЦК категорически отказался от повестки и заявил, что не хочет воевать: чем это закончилось

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

На суде мужчина заявил, что не раскаивается.

В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, который категорически отказался от повестки и мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Котелевского районного суда Полтавской области.

По данным суда, мужчину признали годным к мобилизации. В августе 2024 года ему пытались вручить повестку, однако житель Полтавщины категорически отказался от призыва на военную службу. 

На суде мужчина "свою вину в совершении уголовного преступления, что ему инкриминируется, признал полностью. Объяснил об обстоятельствах совершенного уголовного преступления, а именно, что открыто отказался получать повестку на отправку, аргументируя не желанием проходить военную службу, страхом за свою жизнь. Свой поступок не оценивает критически, не раскаивается". 

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, 56-летний мужчина во время мобилизации озвучил работникам ТЦК свое требование.

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