Мужчина в ТЦК заявил, что готов к мобилизации только при одном условии: его наказали

В Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который заявил, что готов согласиться на мобилизацию только при одном условии – если он получит право на альтернативную службу.

Об этом говорится в приговоре Коминтерновского районного суда Одесской области (название суда недекоммунизировано – ред.)

По данным суда, мужчина с января 2023 года получил множество повесток, однако избегал призыва в армию. В феврале 2024 г. он написал заявление об отказе от мобилизации.

Житель Одесщины уклонился от мобилизации из-за "религиозных убеждений"

На суде мужчина вину не признал и заявил, что он верующий Второй пересыпской церкви евангельских христиан-баптистов. Житель Одесщины утверждает, что "вера не позволяет ему клястись и держать в руках оружие". Когда он в январе 2023 года получал повестки, сначала оформил уход за больным отцом, однако через полгода тот умер.

Тогда житель Одесской области продолжал получать повестки. В ТЦК он заявил, что согласится на мобилизацию только при альтернативной службе. Однако из-за военного положения ему в этом отказали. Поэтому житель Одесщины даже обращался к уполномоченному ВР по правам человека. Когда ему еще раз дали повестку, он решил написать заявление об отказе от мобилизации.

Позиция ТЦК

Работник ТЦК на суде заявил, что он объяснял подсудимому "отсутствие возможности прохождения альтернативной службы при призыве по мобилизации и о наличии в армии должностей, не предусматривающих участия в боевых действиях, таких как водитель или мастер ремонта техники. В законе о мобилизации нет пунктов об отсрочке от службы по религиозным убеждениям".

Приговор суда

Суд сослался на объяснение Верховного суда, в котором говорится, что: "Никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации с целью выполнения своей конституционной обязанности по защите территориальной целостности и суверенитета государства от военной злости со стороны иностранной страны". Суд также считает, что подсудимый "мог быть задействован в ремонте техники, строительстве укреплений, вывозе раненых, перевозке грузов и выполнении других функций, не связанных с использованием оружия. Такие же показания в судебном заседании предоставили представители ТЦК и СП".

Поэтому мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

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