Мужчина в Виннице убил экс-жену, мать и двух своих детей: суд вынес окончательный приговор

Верховный суд Украины вынес окончательный приговор мужчине, который в Виннице убил мать, экс-жену и своих двоих детей. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В Виннице в 2018 году произошло жуткое убийство всей семьи. Мертвыми нашли двух женщин, 3-летнюю девочку и 7-летнего мальчика. Подозреваемым сразу стал родственник жертв.

По данным следствия, мужчина постоянно ссорился со своей мамой и экс-женой. В день трагедии нападающий поругался с бывшей, из-за чего он набросился на женщину: он душил ее и избивал молотком. Аналогично он поступил в отношении матери и двух собственных детей. Две женщины и мальчик погибли на месте трагедии, девочка скончалась в больнице. Мужчина лишился доказательств своей причастности и самостоятельно вызвал полицию, притворяясь состоянием шока.

Мужчине инкриминировали умышленное убийство четырех человек (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Суд первой инстанции приговорил его к пожизненному лишению свободы, однако мужчина обжаловал приговоры. Окончательное решение принял Верховный суд – пожизненное заключение.

Убийство семьи в Виннице: что известно о трагедии

Как писал ранее ТСН.ua, мотивом убийства по версии следствия стала другая семья осужденного. У него была любовница и общий с ней ребенок. Сама женщина ни на одно заседание не пришла, с квартиры съехала, с журналистами не общалась.

Согласно материалам стороны обвинения, подозреваемый изменял жене, поэтому в семье были постоянные скандалы. Убийство планировало заранее.

Семья была порядочная и небедная, говорят соседи. 30-летний мужчина, его мать, жена и двое детей жили в четырехкомнатной двухэтажной квартире. Известно, что муж был ИTишником, а его жена – домохозяйка. Он мог расправиться с бывшей женой из-за продолжительного конфликта, говорят правоохранители. За год до убийства супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения.

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