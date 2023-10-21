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Мужчина в военной форме с пистолетом ворвался в магазин в Харькове: фото

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Мужчина в военной форме с пистолетом ворвался в магазин в Харькове: фото

Задержан разбойник в Харькове / Фото: Прокуратура Харьковской области

Разбойником оказался бывший заключенный, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

В субботу, 21 октября, около полудня в магазин в Новобаварском районе города Харькова ворвался мужчина в военной форме. Угрожая продавщице пистолетом он заставил ее отдать деньги из кассы.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Получив деньги, злоумышленник не остановился. Он увидел ювелирные украшения на женщине и заставил ее снять все с себя и отдать ему.

Убежать далеко от места преступления разбойнику не удалось. Правоохранители оперативно установили его личность и задержали.

Задержанным оказался 38-летний ранее судимый мужчина, только в августе этого года освободившийся из мест лишения свободы. К военной службе он никакого отношения не имеет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За разбой, совершенный в условиях военного положения, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в городе Гдыня в Польше двое украинцев с оружием пытались ограбить игорное заведение. Их задержали.

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Дата публикации
Просмотры
859
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