Мужчина во время отдыха сорвался с Базальтового карьера: что известно о страшном случае

Мужчине – 29 лет, приехал на отдых с палатками с друзьями.

В селе Базальтово Ровенской области мужчина свалился в карьер. Это произошло около 1 часа ночи. Мужчина приехал на отдых с друзьями.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ровенской области.

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"16 июля в 01:15 вблизи с. Базальтово Головницкая ТГ Ровенского района. Оказание помощи работникам СМП по поднятию травмированного мужчины с карьера", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ ЧП в Ровенской области Ровно Медиа уточнили, что мужчине – 29 лет, он – волынянин. Приехал на отдых с палатками с друзьями. Почему он свалился — обстоятельства происшествия устанавливаются. В результате инцидента травмировался. Подозревают перелом ноги.

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