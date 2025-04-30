Мужчина воспользовался беспомощным состоянием пострадавшего от ракетного удара: что он сделал

Задержан вор в Сумах / © Сумская областная прокуратура

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В городе Сумы 45-летний мужчина воспользовался беспомощным состоянием пострадавшего от ракетного удара и украл его смартфон.

Об этом сообщили в прокуратуре Сумской области.

Циническое преступление было совершено во время кровавой ракетной атаки российской террористической армии на Сумы в Вербное воскресенье, 13 апреля.

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«Обвиняемый находился вблизи места, куда враг нанес ракетные удары. Несмотря на то, что после трагедии многие нуждались в помощи, он, действуя с особым цинизмом, воспользовавшись беспомощным состоянием одного из пострадавших, похитил у него смартфон, лежавший поблизости на земле», — говорится в сообщении.

Подозрительное поведение мужчины заметили сотрудники полиции, которые задержали его и обнаружили во время поверхностного осмотра похищенный телефон.

Действия задержанного мужчины квалифицированы по ч. 4 ст. 185 (кража, совершенная в условиях военного положения) УК Украины. За совершенное ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

Приговора суда он будет ждать под стражей в следственном изоляторе.

Напомним, во время террористического удара по Сумам 13 апреля, приведшего к гибели 35 мирных жителей, россияне применили ракеты с кассетными боеприпасами.