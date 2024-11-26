Мужчина встречался с 14-летней девушкой и отправлял ей пикантные видео: все закончилось плохо

В Кировоградской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который встречался с 14-летней девушкой.

Об этом говорится в приговоре Бобринецкого районного суда Кировоградской области.

Мужчина познакомился с девушкой в конце лета 2023 года в Facebook. В августе 2023 года они впервые встретились и девушка откровенно рассказала, что ей всего 14 лет. Однако взрослого это не остановило и они еще несколько раз виделись. В материалах суда указано, что мужчина «совершал развратные действия и действия сексуального характера, касаясь руками бедер последней и других частей тела ребенка».

Также известно, что мужчина снял на видео свой половой орган и переслал его новой знакомой.

Мужчина вину признал и заключил сделку со следствием.

Суд признал подозреваемого виновным по ч.1 ст.156-1, ч.2 ст.301, ч.1 ст.156 УК Украины. Его приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, отец заставил своего 13-летнего сына заниматься сексом.

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