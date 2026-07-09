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- Украина
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Мужчина выпал из окна Ужгородского ТЦК: журналист сообщил трагические детали
Мужчина, выпавший из окна здания Ужгородского районного ТЦК, скончался в больнице.
Мужчина, выпавший из окна Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, скончался в больнице.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.
По его словам, инцидент произошел накануне, 8 июля. Пострадавший в тяжелом состоянии оперативно госпитализирован, однако медикам не удалось спасти его жизнь.
Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.
Что предшествовало
Ранее Виталий Глагола сообщал, что в Ужгородском районном ТЦК произошел инцидент, в результате которого мобилизованный мужчина выпал из окна третьего этажа здания.
По информации журналиста, это произошло 8 июля около 13.30 на территории сборного пункта ТЦК.
Собеседники Глаголы утверждали, что перед этим мужчину распределили для дальнейшего прохождения службы в одном из подразделений Национальной гвардии Украины в Закарпатье.
После падения на место прибыла бригада экстренной медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего.
По данным источников журналиста, мужчина получил тяжелые травмы, в том числе серьезные повреждения таза. В то же время, официального подтверждения этой информации тогда не было.
Глагола также напоминал, что недавно в Ужгородском районном ТЦК произошли кадровые изменения: руководителем учреждения назначен подполковник Александр Шаповал.
На момент первых сообщений официальных комментариев от Закарпатского областного ТЦК и СП или правоохранительных органов об обстоятельствах инцидента не поступало.
Ранее сообщалось, что на Львовщине через сутки после мобилизации загадочно умер многодетный отец.