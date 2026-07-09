Мужчина выпал из окна Ужгородского ТЦК: журналист сообщил трагические детали

Мобилизация / © ТСН

Реклама

Мужчина, выпавший из окна Ужгородского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, скончался в больнице.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

По его словам, инцидент произошел накануне, 8 июля. Пострадавший в тяжелом состоянии оперативно госпитализирован, однако медикам не удалось спасти его жизнь.

Реклама

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти мужчины. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Что предшествовало

Ранее Виталий Глагола сообщал, что в Ужгородском районном ТЦК произошел инцидент, в результате которого мобилизованный мужчина выпал из окна третьего этажа здания.

По информации журналиста, это произошло 8 июля около 13.30 на территории сборного пункта ТЦК.

Собеседники Глаголы утверждали, что перед этим мужчину распределили для дальнейшего прохождения службы в одном из подразделений Национальной гвардии Украины в Закарпатье.

Реклама

После падения на место прибыла бригада экстренной медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего.

По данным источников журналиста, мужчина получил тяжелые травмы, в том числе серьезные повреждения таза. В то же время, официального подтверждения этой информации тогда не было.

Глагола также напоминал, что недавно в Ужгородском районном ТЦК произошли кадровые изменения: руководителем учреждения назначен подполковник Александр Шаповал.

На момент первых сообщений официальных комментариев от Закарпатского областного ТЦК и СП или правоохранительных органов об обстоятельствах инцидента не поступало.

Реклама

Ранее сообщалось, что на Львовщине через сутки после мобилизации загадочно умер многодетный отец.

Новости партнеров