Мужчина выпрыгнул из окна здания ТЦК в Черновцах: омбудсмен сообщил подробности

Мужчина признался, что на него никто не давил из работников ТЦК.

43-летний мужчина, который в конце декабря 2023 года выпрыгнул из окна второго этажа Черновицкого городского ТЦК и СП, признался, что на него никто не давил из работников ТЦК.

Об этом сообщил уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет molbuk.ua.

"К нам поступило заявление, что в Черновцах парень прыгнул со второго этажа военкомата. Мы отправляли мониторинговую проверку. Его спрашивали, почему он так сделал, давил ли на него кто-то, бил? На что тот признался: "Да нет, не было, я просто сам решил прыгнуть", — сказал Лубинец.

Напомним, в конце декабря в Черновцах прошлого года из окна второго этажа городского ТЦК, что на улице Главная, выпрыгнул мужчина. Выяснилось, что он родом из Киевской области, ему 43 года. Из-за падения с высоты мужчина получил открытый перелом ноги.

Читайте также: