Мужчина вывез за границу 14 уклонистов, которые бежали от мобилизации: что он придумал и наказали ли его

На Волыни осудили директора компании, осуществляющей международные перевозки. Мужчина помог сбежать от мобилизации ориентировочно 14 мужчинам.

Об этом идет речь в приговоре Камень-Каширского районного суда Волынской области.

По данным суда, директор компании, которая осуществляет международные транспортные перевозки ООО "Шатл Экспресс", в октябре-ноябре 2022 года помогал мужчинам бежать за границу и уклоняться от мобилизации.

Он вносил их, как водителей в систему "Путь" и уклонисты выехали из Украины и не вернулись. Суд установил, что подозреваемый 18 октября помог выехать за границу одному мужчине, 24 октября - двум, 2 ноября - трем, 7 ноября - двум, 9 ноября - трем, 14 ноября - одному, 16 ноября - одному, 21 ноября - одному. В материалах суда не указано, платили ли уклонисты мужчине за перенаправление за границу.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он пояснил, что действительно помог уклонистам сбежать за границу, регистрируя военнообязанных в системе "Шлях", как водителей ООО "Шатл Эксперс", которые не были трудоустроены в обществе.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 332 и ч. 2 ст. 332 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы с запретом занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности на срок 2 года.

Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Закарпатской области к испытательному сроку приговорили дальнобойщика, вывезшего за границу двух мужчин-уклонистов. Он регистрировал их в системе "Шлях", как вторых водителей фуры и таким образом мужчины скрылись от мобилизации.

Читайте также: