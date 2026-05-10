Мужчина взорвал гранату посреди улицы: ранены полицейские и гражданский

Взрыв на Сумщине / © Полиция Сумской области

В Ахтырке в Сумской области произошел взрыв гранаты во время инцидента с участием местного жителя и правоохранителей. На месте происшествия работают следственные и оперативные службы.

Полиция Сумской области сообщила об этом 10 мая.

По предварительным данным, в милицию поступил вызов о мужчине, который находился на одной из улиц города с гранатой. На место приехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и представитель Управления полиции охраны.

Взрыв во время переговоров

При попытке установить контакт и провести переговоры мужчина привел взрывное устройство в действие. В результате детонации ранения получил сам подрывник, трое полицейских и один гражданский.

Все пострадавшие оперативно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Расследование продолжается. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия и происхождение взрывного устройства.

