Мужчина взорвал гранату посреди улицы: ранены полицейские и гражданский
В Ахтырке мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией. Пострадали трое правоохранителей, гражданский и сам взрывник.
В Ахтырке в Сумской области произошел взрыв гранаты во время инцидента с участием местного жителя и правоохранителей. На месте происшествия работают следственные и оперативные службы.
Полиция Сумской области сообщила об этом 10 мая.
По предварительным данным, в милицию поступил вызов о мужчине, который находился на одной из улиц города с гранатой. На место приехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и представитель Управления полиции охраны.
Взрыв во время переговоров
При попытке установить контакт и провести переговоры мужчина привел взрывное устройство в действие. В результате детонации ранения получил сам подрывник, трое полицейских и один гражданский.
Все пострадавшие оперативно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.
Расследование продолжается. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия и происхождение взрывного устройства.
