Мужчина взорвал гранату посреди улицы: ранены полицейские и гражданский

В Ахтырке мужчина взорвал гранату во время переговоров с полицией. Пострадали трое правоохранителей, гражданский и сам взрывник.

Взрыв на Сумщине / © Полиция Сумской области

В Ахтырке в Сумской области произошел взрыв гранаты во время инцидента с участием местного жителя и правоохранителей. На месте происшествия работают следственные и оперативные службы.

Полиция Сумской области сообщила об этом 10 мая.

По предварительным данным, в милицию поступил вызов о мужчине, который находился на одной из улиц города с гранатой. На место приехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции, участковый офицер и представитель Управления полиции охраны.

Взрыв во время переговоров

При попытке установить контакт и провести переговоры мужчина привел взрывное устройство в действие. В результате детонации ранения получил сам подрывник, трое полицейских и один гражданский.

Все пострадавшие оперативно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Расследование продолжается. На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства происшествия и происхождение взрывного устройства.

Напомним, в Днепропетровской области мужчина бросил гранату в полицейских во время задержания. Пятеро правоохранителей получили ранения, нападавший задержан.

