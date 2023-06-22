Мужчина взорвал гранату в магазине Житомирской области: тяжело ранена мама троих детей (фото)

Мужчина требовал у продавщицы дать в долг алкоголь и сигареты, однако получил отказ и взорвал гранату.

В Житомирской области 20 июня пьяный мужчина взорвал гранату в магазине, в результате чего пострадал сам и серьезные ранения получила продавщица.

Об этом начальник Нацполиции Житомирской области Олег Трачук сообщил на брифинге.

По его словам, в селе Закутинцы Бердичевского района 58-летний мужчина зашел в местный магазин и требовал у 27-летней продавщицы дать в долг сигареты и алкоголь. Сотрудница магазина отказала клиенту. Тогда мужчина вышел из помещения, а потом вернулся с гранатой. В какой-то момент раздался взрыв.

В результате взрыва самому мужчине оторвало кисть руки, также есть другие ранения.

"А продавщица, у которой есть трое малолетних детей, находится в критическом состоянии, потеряла много крови, имеет осколочные ранения", — отметил Трачук.

Медики уже прооперировали женщину и есть надежда, что она будет жить.

В полиции отметили, что в день инцидента продавщица не взяла на работу с собой детей, хотя обычно это делала.

Мужчина, взорвавший гранату, не смог объяснить свои действия из-за того, что был пьян. Он задержан и предварительно действия злоумышленника квалифицируют как покушение на убийство. За это мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

"Установили предварительно, что мужчина взял гранату у своего товарища. Оба не являются военнослужащими. У товарища, жителя этого же села, был обнаружен и изъят целый арсенал оружия. Он также задержан в порядке статьи 208 УПК", — рассказал Трачук.

Напомним, в ночь на 22 июня в Киеве произошел взрыв в 16-этажке, в результате которого погибли двое и пострадали четыре человека. Также повреждены четыре квартиры на нескольких этажах. По предварительным данным, причина взрыва – утечка газа. На месте идет ликвидация последствий и разбор завалов.

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