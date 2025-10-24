Мужчина взорвал гранату в поезде на Житомирщине: есть жертвы и много раненых

Фото с места подрыва гранаты в поезде в Овруче / © http://dpsu.gov.ua/

В Овруче Житомирской области 24 октября мужчина взорвал гранату в поезде, в результате чего есть погибшие и 12 раненых. На месте инцидента работают правоохранители.

Об этом сообщают «Суспильне», «Украинская правда», Госпогранслужба.

Пресофицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая сказала «Суспильному», что на месте подрыва гранаты работают следственно-оперативные группы полиции Житомирщины, отдела полиции номер 1 Овруча Коростенского райуправления полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Количество погибших и раненых

Пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева в комментарии «УП» сообщила, что есть информация о пяти погибших.

В то же время в ГПСУ информируют о четырех жертвах взрыва: это сам подрывник, пограничница и двое гражданских.

Подробности от ГПСУ

В Госпогранслужбе сообщили, что мужчина взорвал неизвестное взрывное устройство во время проверки документов в контролируемом пограничном районе на железнодорожной станции «Овруч». Подрывником оказался житель Харькова, которого недавно задерживали за попытку нарушения госграницы на западном участке.

В результате взрыва погибли пограничница, двое гражданских. Подрывник умер в карете скорой помощи.

Ранения получили двое военнослужащих из состава наряда и 10 гражданских. Пострадавшим сразу оказали первичную домедицинскую помощь.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия.

