Мужчина взорвал гранату в поезде на Житомирщине: есть жертвы и много раненых

По данным полиции, жертвами взрыва гранаты в поезде стали пять человек. А пограничники информируют о четырех погибших.

Фото с места подрыва гранаты в поезде в Овруче

Фото с места подрыва гранаты в поезде в Овруче / © http://dpsu.gov.ua/

Дополнено новыми материалами

В Овруче Житомирской области 24 октября мужчина взорвал гранату в поезде, в результате чего есть погибшие и 12 раненых. На месте инцидента работают правоохранители.

Об этом сообщают «Суспильне», «Украинская правда», Госпогранслужба.

Пресофицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая сказала «Суспильному», что на месте подрыва гранаты работают следственно-оперативные группы полиции Житомирщины, отдела полиции номер 1 Овруча Коростенского райуправления полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Количество погибших и раненых

Пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева в комментарии «УП» сообщила, что есть информация о пяти погибших.

В то же время в ГПСУ информируют о четырех жертвах взрыва: это сам подрывник, пограничница и двое гражданских.

Подробности от ГПСУ

В Госпогранслужбе сообщили, что мужчина взорвал неизвестное взрывное устройство во время проверки документов в контролируемом пограничном районе на железнодорожной станции «Овруч». Подрывником оказался житель Харькова, которого недавно задерживали за попытку нарушения госграницы на западном участке.

В результате взрыва погибли пограничница, двое гражданских. Подрывник умер в карете скорой помощи.

Ранения получили двое военнослужащих из состава наряда и 10 гражданских. Пострадавшим сразу оказали первичную домедицинскую помощь.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия.

К слову, ранее в Запорожье во время конфликта мужчина выдернул чеку из гранаты и вложил боеприпас в руки своей знакомой. Граната взорвалась: женщина погибла от травм, а двое очевидцев в подъезде получили осколочные ранения. Злоумышленника быстро разыскали и задержали.

