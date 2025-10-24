- Дата публикации
Мужчина взорвал гранату в поезде на Житомирщине: есть жертвы и много раненых
По данным полиции, жертвами взрыва гранаты в поезде стали пять человек. А пограничники информируют о четырех погибших.
В Овруче Житомирской области 24 октября мужчина взорвал гранату в поезде, в результате чего есть погибшие и 12 раненых. На месте инцидента работают правоохранители.
Об этом сообщают «Суспильне», «Украинская правда», Госпогранслужба.
Пресофицер Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая сказала «Суспильному», что на месте подрыва гранаты работают следственно-оперативные группы полиции Житомирщины, отдела полиции номер 1 Овруча Коростенского райуправления полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Количество погибших и раненых
Пресс-секретарь МВД Украины Марьяна Рева в комментарии «УП» сообщила, что есть информация о пяти погибших.
В то же время в ГПСУ информируют о четырех жертвах взрыва: это сам подрывник, пограничница и двое гражданских.
Подробности от ГПСУ
В Госпогранслужбе сообщили, что мужчина взорвал неизвестное взрывное устройство во время проверки документов в контролируемом пограничном районе на железнодорожной станции «Овруч». Подрывником оказался житель Харькова, которого недавно задерживали за попытку нарушения госграницы на западном участке.
В результате взрыва погибли пограничница, двое гражданских. Подрывник умер в карете скорой помощи.
Ранения получили двое военнослужащих из состава наряда и 10 гражданских. Пострадавшим сразу оказали первичную домедицинскую помощь.
Сейчас проводятся неотложные следственные действия.
К слову, ранее в Запорожье во время конфликта мужчина выдернул чеку из гранаты и вложил боеприпас в руки своей знакомой. Граната взорвалась: женщина погибла от травм, а двое очевидцев в подъезде получили осколочные ранения. Злоумышленника быстро разыскали и задержали.