Мужчина заколол вилами дворовую собаку: что стало причиной жестокости

Собака. Иллюстративное изображение / © Pixabay

Реклама

Во время мониторинга социальных сетей полицейские Ровенской области обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина несет собаку на вилах. Его личность удалось установить и он признался в жестоком убийстве животного.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

В разговоре с правоохранителями 49-летний житель села Глинное объяснил, что был недоволен поведением дворовой собаки, которая душила его домашнюю птицу.

Реклама

Когда же мужчина увидел, что пес вытащил из клетки его кролика, то разозлился еще сильнее. Он схватил вилы, зашел на территорию соседского хозяйства, куда убежала собака и проткнул ее.

Это увидела девушка, которая проживает на этом подворье и сняла часть инцидента на видео.

Мужчина признался в содеянном и показал, где закопал животное. В присутствии ветеринара тело собаки достали и будут направлять на экспертизу.

Следователь проводит досудебное расследование по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными).

Реклама

Напомним, на Киевщине женщина выбросила собаку из окна четвертого этажа. Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого обращения с животным.