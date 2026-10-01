Мужчина заявил, что его мобилизовали без ВЛК: что решил суд

ВЛК, мобилизация / © ТСН.ua

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Одесский окружной административный суд рассмотрел иск мужчины, пытавшегося отменить приказ о его призыве на военную службу во время мобилизации. Истец утверждал, что не проходил военно-врачебную комиссию, не получал документов о призыве, а о мобилизации узнал только после авторизации в приложении «Резерв+».

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Что известно о деле

Мужчина отмечал, что медицинского осмотра перед призывом фактически не проходил. По его словам, врачи-специалисты его не осматривали, заключение ВЛК ему не объявляли и не вручали, а также он не получал соответствующую справку или другие документы, подтверждающие прохождение военно-врачебной экспертизы.

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Истец утверждал, что о своем статусе военнослужащего узнал в начале мая 2026 года после установления и авторизации в «Резерв+». Он считал, что внесение соответствующих данных в реестры без фактического медицинского осмотра не может подтверждать законность прохождения ВЛК.

В то же время суд установил, что на 6 мая 2026 года в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов содержалась информация о том, что мужчина был снят с военного учета в связи с мобилизацией.

Также в реестре было указано постановление ВЛК от 6 ноября 2025 года. Согласно внесенным данным, мужчину сочли годным к службе в определенных воинских частях и подразделениях.

Суд обратил внимание, что истец не предоставил доказательств отмены или пересмотра этого постановления ВЛК. Также он не предоставил документов, подтверждающих наличие отсрочки от мобилизации или бронирования.

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В итоге суд не согласился с доводами мужчины о незаконности его призыва. Суд отметил, что истец не предоставил надлежащих и достаточных доказательств, что территориальный центр комплектования нарушил требования законодательства во время его мобилизации.

Одесский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об отмене приказа в части призыва мужчины на военную службу во время мобилизации.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Мобилизация в Украине

Ранее Днепропетровский окружной административный суд отменил мобилизацию студента, который в призыв подал в ТЦК заявление на отсрочку по учебе. ТЦК получил документы, но не рассмотрел заявление, а мужчину направили на ВЛК, признали годным и мобилизовали.

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Суд установил, что на момент призыва мужчина учился на дневной форме и имел право на отсрочку, а ТЦК не доказал, что рассмотрел его заявление. В результате суд отменил приказ о призыве и обязал воинскую часть уволить мужчину и исключить его из списков личного состава.

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