Мужчина заявил, что его удерживают в ТЦК, а военкомат говорит другое: в Сети разгорелся скандал

Михаил Дрижирук / © Facebook

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Михаил Дрижирук, добровольно пришедший в ТЦК, чтобы обновить свои данные, неожиданно оказался в центре громкого скандала. По его словам, вместо обычной процедуры он стал жертвой незаконного содержания, угроз и принудительного прохождения медосмотра. В военкомате же заявляют, что когда-то дававший присягу мужчина теперь отказывается служить.

Об этом стало известно из сообщения в Facebook.

Хроника событий по версии Дружирука

Он рассказал в Facebook, что 30 июля, прибыв в Черкасский ТЦК, его якобы забрали от представителя, запугивали и заставляли пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК).

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Далее события развивались стремительно:

31 июля: его вместе с восемью другими мужчинами отвезли в Святошинский ТЦК в Киеве. Там, по словам Дружирука, под конвоем их осмотрели за одну минуту на каждого.

2 августа: мужчину доставили во Львовскую академию сухопутных войск, где терапевт за аналогично короткое время объявил его «готовым» к службе.

Михаил Дрижирук также утверждает, что во время его содержания в Черкассах, которое длилось более трех суток, ему и еще шестерым мужчинам якобы не давали связаться с представителями и прибывшей по вызову полицией. Он также сообщил о физическом насилии, утверждая, что их «пытали и избивали». В подтверждение этих слов появилось фото одного из мужчин, Руслана Боголюбова, с побоями на лице.

Фото, опубликованные Михаилом в своем сообщении. На фото Руслан Боголюбов. / © Facebook

Руслан Боголюбов, которого, вероятно, избили правители ТЦК. / © Facebook

Позиция ТЦК по отношению к Михаилу Дружируку

В ответ на публикацию Михаила Дружирука территориальный центр комплектования (ТЦК) опубликовал свое заявление, где представил другую версию событий.

В заявлении ТЦК говорится, что Михаил Дружирук имеет звание младшего лейтенанта юстиции и «сознательно присягал на верность народу Украины». Однако сейчас он якобы отказался от службы. В связи с этим на него были составлены материалы для привлечения к уголовной ответственности по статье 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва во время мобилизации).

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ТЦК также прокомментировал судьбу других мужчин, упомянутых Дружируком:

Сергей Эрнандес и Сергей Немченко признаны годными к службе, но отказались от ее прохождения.

Александр Ващенко и Руслан Боголюбов, согласно выводам военно-врачебной комиссии (ВЛК), пригодны и получили повестки в учебные центры.

По сообщению ТЦК, все упомянутые лица получили повестки в воинские части и покинули территорию центра комплектования.

Относительно фото Руслана Боголюбова с побоями, опубликованным Дружируком, ТЦК дал объяснение. Представители центра утверждают, что Боголюбов наносил себе повреждения самостоятельно. В частности, он якобы разбил головой гипсокартонную стену и избивал себя по дороге в воинскую часть, утверждая, что так ему посоветовал сделать адвокат.

Напомним, в Киеве был замечен случай силового задержания «ухилянта». Как утверждают в Сети, это произошло на улице Кирилловской, что в Подольском районе столицы.

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Кроме того, уполномоченная по защите прав военнослужащих Ольга Решетилова удивила заявлением о мобилизации: она призвала забрать работников ТЦК с улиц.