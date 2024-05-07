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Мужчина заявил, что "работники ТЦК остановили его по дороге на работу" и хотели мобилизовать: чем это закончилось

Мужчина заявил, что "работники ТЦК остановили его по дороге на работу" и хотели мобилизовать: чем это закончилось

В Одессе судили мужчину за уклонение от мобилизации / Фото: ТСН.ua

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Одессе к испытательному сроку приговорили отказавшегося от мобилизации мужчину.

Об этом говорится в приговоре Суворовского районного суда города Одессы (название суда недекоммунизировано - ред.). 

По данным суда, в мае 2023 года подсудимого признали годным к военной службе. Ему пытались вручить повестку, однако мужчина категорически отказался ее получать. 

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что "утром на рабочем автомобиле ехал на работу, был остановлен на посту сотрудниками ТЦК, которые отправили его в территориальный центр комплектования". Он подтвердил, что категорически отказался от получения повестки из-за проблем со здоровьем. В то же время мужчина отметил, что решение ВВК он не обжаловал. 

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы. Этот приговор суд заменил на испытательный. 

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, мужчина отказался от мобилизации из-за совета брата-военного.

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