Мужчина заявил, что "работники ТЦК силой его затащили в автомобиль, чтобы мобилизовать": чем это закончилось

Житель Одессы заявлял, что он не хочет мобилизовываться в армию.

В Одессе к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который дважды уклонился от мобилизации. На суде он заявил, что не хочет служить в армии, потому что "Украина его не растила и не кормила".

Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда города Одессы.

По данным суда, в феврале 2024 года мужчину признали годным к военной службе, ему вручали две повестки, однако он избегал мобилизации.

На суде мужчина полностью признал вину. Он заявлял, что не хочет служить в армии и после объявления военного положения не ходил в ТЦК. Житель Одессы утверждал, что якобы "работники ТЦК его силой затащили в авто и отвезли для прохождения ВВК", которая признала его пригодным к мобилизации. Далее мужчину якобы возили в воинские части в Черкассах и Умани, однако там якобы отказывались брать его на службу.

Подсудимый добавил, что "Украина его не растила, не кормила. Ему важно помогать финансово своей сестре, которая самостоятельно воспитывает 3 детей, чем защищать Украину. Он действия работников ТЦК и решение ВЛК не оспаривал, поскольку у него и без этого хватает проблем в жизни. Просил простить его и назначить наказание по закону". Также он утверждал, что якобы имеет проблемы со здоровьем.

Суд проанализировал материалы дела и признал подсудимого виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Ранее в Одессе к испытательному сроку приговорили мужчину, отказавшегося от мобилизации.

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