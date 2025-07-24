- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 15k
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчина заявил о внезапной смерти своей жены: эксперты установили страшную правду
Медики, прибывшие на вызов, не обнаружили на теле погибшей видимых следов насилия.
Житель Бучацкой громады, что на Тернопольщине, сообщил своей матери, что на рассвете нашел в летней кухне бездыханное тело своей 30-летней жены. Та вызвала полицию и скорую, но медики не сразу установили причину смерти.
Как сообщили в полиции Тернопольской области, на теле погибшей не было видимых следов насилия.
Однако впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от сильного внутреннего кровотечения, закрытой травмы живота и повреждения внутренних органов.
Выясняя обстоятельства смерти, полицейские установили, что накануне супруги принимали у себя гостей. Во время застолья распивали спиртные напитки.
Около 18:00 между супругами возникла ссора, во время которой мужчина дважды ногой ударил жену в живот. Это видели как гости, так и малолетние дети.
Через несколько часов после инцидента женщина умерла. Без матери осталось пятеро детей.
Мужчина в содеянном признался. Ему объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).
Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.
Напомним, ранее правоохранители установили, что житель Ивано-Франковска заказал убийство своей жены, с которой находился в процессе развода.