Мужчина заявил о внезапной смерти своей жены: эксперты установили страшную правду

Место убийства 30-летней женщины на Тернопольщине / © ГУ Нацполиции Тернопольской области

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Житель Бучацкой громады, что на Тернопольщине, сообщил своей матери, что на рассвете нашел в летней кухне бездыханное тело своей 30-летней жены. Та вызвала полицию и скорую, но медики не сразу установили причину смерти.

Как сообщили в полиции Тернопольской области, на теле погибшей не было видимых следов насилия.

Однако впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от сильного внутреннего кровотечения, закрытой травмы живота и повреждения внутренних органов.

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Выясняя обстоятельства смерти, полицейские установили, что накануне супруги принимали у себя гостей. Во время застолья распивали спиртные напитки.

Около 18:00 между супругами возникла ссора, во время которой мужчина дважды ногой ударил жену в живот. Это видели как гости, так и малолетние дети.

Через несколько часов после инцидента женщина умерла. Без матери осталось пятеро детей.

Мужчина в содеянном признался. Ему объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УКУ (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть).

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Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей.

Напомним, ранее правоохранители установили, что житель Ивано-Франковска заказал убийство своей жены, с которой находился в процессе развода.