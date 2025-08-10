Мужчина жил с двумя женщинами одновременно и погиб на фронте: адвокат рассказала, кому достанутся выплаты

Реклама

Адвокат, совладелица двухкатского агентства «Дама в Законе» Кристина Очкур рассказала историю о том, как мужчина жил с двумя женщинами одновременно, а после его смерти они не могут поделить компенсацию в 15 миллионов.

Об этом она рассказала на странице своего агентства в Facebook.

«Мы действительно жили втроем. Я, он и его законная супруга. Так вышло. Когда-то он провел меня к ним домой. Не спрашивайте почему, все равно вы не поймете. У меня от него есть ребенок, он записан отцом, и у жены есть ребенок, тоже записанный отцом. Его забрали на фронт, и он там погиб… Скажите, имеет ли право я и мой ребенок на наследство, на эти выплаты 15 миллионов. Гражданские жены же имеют право на эти выплаты», — спросила адвокат подписница.

Очкур подчеркнула, что эта женщина не докажет в суде, что является гражданской женой, ведь в Украине нет многоженства, а погибший был официально женат на другой женщине.

«То есть у этой девушки по истории не будет права на долю в этих 15 миллионах. Она не будет иметь права наследовать от этого мужчины. И на наследство, и на долю в 15 миллионах будет иметь право официальная жена», — отметила юрист.

В то же время она объяснила, что такое право — и на наследство, и на долю из 15 миллионов компенсации — будет иметь их общий ребенок.

