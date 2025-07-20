Мужчинам 18-24 лет хотят разрешить выезд за границу, но не всем: кого это будет касаться

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Украине мужчинам 18-24 лет хотят разрешить выезд за границу, но это будет касаться только студентов

Об этом в комментарии«Киев 24» рассказал Александр Федиенко, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»), член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке.

Нардеп пояснил, что законопроект касается исключительно студентов, которые учатся или планируют поступить на дневную форму обучения.

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«Сейчас мы имеем какую-то ситуацию: 17-летние юноши уезжают и после совершеннолетия уже не возвращаются. Но они хотят возвращаться хотя бы на летние каникулы. И мы должны дать таким юношам право возвращаться хотя бы на летние каникулы. Возможно, со временем они решат остаться в Украине. Это их право», — подчеркнул он.

В то же время Федиенко уточнил, что законопроект касается только для абитуриентов, которые будут поступать в высшие учебные заведения на дневную форму обучения, или которые с 2025 уже вступили в дневную форму.

«Только обучение. Других вариантов нет и не предвидится», — добавил он.

Следует отметить, что этот законопроект даже не рассматривался в профильном комитете и пока неясно, поддержат ли его в парламенте.

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Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Раде обсуждают возможность разрешить мужчинам 18-24 лет выезжать за границу.