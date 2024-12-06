Мужчинам до 24 лет могут упростить выезд за границу: депутат сообщил детали

В парламенте разрабатывают законопроект, который позволит украинским мужчинам 18 – 24 лет пересекать границу.

Об этом сообщил народный депутат Руслан Горбенко в эфире "Новости. Live".

Этот законопроект будет предусматривать свободный выезд за границу для украинцев 18-24 лет, которые учатся в иностранных учебных заведениях. По словам нардепа, этот документ решит проблему с паспортами и военным учетом.

"Что касается ребят от 18 до 24 — 25 лет — они не мобилизуются — есть предложение и в Верховной Раде разрабатывается законопроект, что если они учатся за границей, то предоставить им возможность свободно пересекать границу во время их обучения", — отмечает Горбенко.

Кроме того, он отметил: если законопроект будет принят, то это даст украинцам право получить все справки в сервисных центрах и стать на учет, как этого требует законодательство.

Напомним, в грядущем 2025 году в Украине снова могут измениться отдельные правила мобилизации. Адвокат Роман Симутин рассказал, что в случае законодательных изменений штрафы могут стать "конвейерным делом".

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