Мужчинам это нравится: СМИ выяснили, как университеты зарабатывают на уклонистах

Итоги вступительной кампании 2023 года свидетельствуют, что украинские заведения высшего образования (ЗВО) продолжают массово использовать во избежание мобилизации. Если в прошлом году возможностью получить легальную отсрочку от мобилизации воспользовалось около 85 тыс. мужчин призывного возраста, то в этом году речь идет уже примерно о 110 тыс. человек.

Об этом говорится в расследовании NGL.media.

Причины роста количества "взрослых" студентов

Проанализированные изданием открытые данные свидетельствуют, что доля мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения в 2023 году выросла до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет. Наиболее поразительный рост числа студентов-мужчин заметен в возрастных категориях 30+ и 40+.

Фото: NGL.media

Причины такого гендерного и возрастного дисбаланса очевидны — как и в прошлом году , статус студента гарантирует отсрочку от мобилизации в период военного положения. Несмотря на то, что средняя стоимость года обучения в украинских ЗВО выросла до 23,7 тыс. грн, условия вступления на контракт остались упрощенными — на некоторые специальности достаточно было простого собеседования или мотивационного письма.

Есть еще одна причина – дополнительный доход образовательных учреждений. Исходя из средней стоимости обучения и количества поступающих, в этом году украинские ЗВО получили более 2,6 млрд грн только за счет мужчин далеко не студенческого возраста. В прошлом году такой дополнительный доход составил 1,7 млрд. грн.

В правительстве не видят проблемы

Абсолютным лидером стал харьковский Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, где количество мужчин-контрактников первого года обучения по сравнению с довоенным 2021 годом выросло в 20 раз.

Фото: NGL.media

В правительстве не видят никакой проблемы в том, что университеты практически бесконтрольно увеличивают количество контрактников, единственным условием для поступления которых является только готовность платить.

Некоторые ограничения в количестве студентов-плательщиков все же существуют, но в довоенный период даже самые популярные университеты использовали не более 20% своей квоты. Поэтому резкий рост контрактников в 2022-2023 гг. в целом вписывается в заложенные более 15 лет назад нормативы, хотя нельзя исключить, что отдельные ОПО уже превысили их.

Фото: NGL.media

Как остановить злоупотребление

Чтобы предотвратить злоупотребление, достаточно было бы просто уменьшить существующие квоты на платную форму обучения до приемлемых размеров, а также ввести для контрактников хотя бы минимальный отбор через тестирование или экзамены. Однако с апреля 2023 года, когда стало понятно массовый характер использования высшего образования во избежание мобилизации, Министерство образования так ничего и не сделало.

Зато появились инициативы от политиков, которые не могли не обратить внимания на эту ситуацию. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы четыре законопроекта, однако все они предлагают бороться с проблемой путем ограничения прав самых потенциальных студентов — несмотря на то, что и в мирное время в университеты ежегодно поступали несколько тысяч украинцев "нестуденческого возраста".

Теперь им это может запретить. Например, наиболее обсуждаемый законопроект депутатов Федора Вениславского и Марьяны Безуглой от "Слуги народа" предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для тех, кто решил получить дополнительное образование в 30 лет и старше. Этот законопроект внесен в парламент еще 5 сентября, но пока остается без движения — возможно потому, что получил отрицательные отзывы главного научно-экспертного управления и комитета по евроинтеграции.

Претензии к законопроектам

Основная претензия к законопроекту Вениславского-Безуглой – дискриминация по возрасту. В случае принятия под его действие могут подпасть десятки тысяч мужчин. Как свидетельствует анализ NGL.media, в этом году в ЗВО на платное дневное обучение поступили 71 тыс. мужчин старше 30 лет, в том числе почти 23 тыс. из них ушли на более низкий или тот же образовательный уровень, который уже имели.

Альтернативные законопроекты (1, 2, 3) не лучше — избегая возрастной дискриминации, они в целом ограничивают право на получение второго образования того же или низшего уровня, или же просто предлагают бесплатное образование при условии, если студент-контрактник добровольно согласится на мобилизацию.

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