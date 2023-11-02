Мужчинам это нравится: СМИ выяснили, как университеты зарабатывают на уклонистах

Абсолютным лидером стал харьковский Украинский государственный университет железнодорожного транспорта.
Итоги вступительной кампании 2023 года свидетельствуют, что украинские заведения высшего образования (ЗВО) продолжают массово использовать во избежание мобилизации. Если в прошлом году возможностью получить легальную отсрочку от мобилизации воспользовалось около 85 тыс. мужчин призывного возраста, то в этом году речь идет уже примерно о 110 тыс. человек.
Об этом говорится в расследовании NGL.media.
Причины роста количества "взрослых" студентов
Проанализированные изданием открытые данные свидетельствуют, что доля мужчин среди студентов-первокурсников платной формы обучения в 2023 году выросла до 70%, а их средний возраст увеличился до 27 лет. Наиболее поразительный рост числа студентов-мужчин заметен в возрастных категориях 30+ и 40+.
Причины такого гендерного и возрастного дисбаланса очевидны — как и в прошлом году , статус студента гарантирует отсрочку от мобилизации в период военного положения. Несмотря на то, что средняя стоимость года обучения в украинских ЗВО выросла до 23,7 тыс. грн, условия вступления на контракт остались упрощенными — на некоторые специальности достаточно было простого собеседования или мотивационного письма.
Есть еще одна причина – дополнительный доход образовательных учреждений. Исходя из средней стоимости обучения и количества поступающих, в этом году украинские ЗВО получили более 2,6 млрд грн только за счет мужчин далеко не студенческого возраста. В прошлом году такой дополнительный доход составил 1,7 млрд. грн.
В правительстве не видят проблемы
Абсолютным лидером стал харьковский Украинский государственный университет железнодорожного транспорта, где количество мужчин-контрактников первого года обучения по сравнению с довоенным 2021 годом выросло в 20 раз.
В правительстве не видят никакой проблемы в том, что университеты практически бесконтрольно увеличивают количество контрактников, единственным условием для поступления которых является только готовность платить.
Некоторые ограничения в количестве студентов-плательщиков все же существуют, но в довоенный период даже самые популярные университеты использовали не более 20% своей квоты. Поэтому резкий рост контрактников в 2022-2023 гг. в целом вписывается в заложенные более 15 лет назад нормативы, хотя нельзя исключить, что отдельные ОПО уже превысили их.
Как остановить злоупотребление
Чтобы предотвратить злоупотребление, достаточно было бы просто уменьшить существующие квоты на платную форму обучения до приемлемых размеров, а также ввести для контрактников хотя бы минимальный отбор через тестирование или экзамены. Однако с апреля 2023 года, когда стало понятно массовый характер использования высшего образования во избежание мобилизации, Министерство образования так ничего и не сделало.
Зато появились инициативы от политиков, которые не могли не обратить внимания на эту ситуацию. Сейчас в Верховной Раде зарегистрированы четыре законопроекта, однако все они предлагают бороться с проблемой путем ограничения прав самых потенциальных студентов — несмотря на то, что и в мирное время в университеты ежегодно поступали несколько тысяч украинцев "нестуденческого возраста".
Теперь им это может запретить. Например, наиболее обсуждаемый законопроект депутатов Федора Вениславского и Марьяны Безуглой от "Слуги народа" предусматривает отмену отсрочки от мобилизации для тех, кто решил получить дополнительное образование в 30 лет и старше. Этот законопроект внесен в парламент еще 5 сентября, но пока остается без движения — возможно потому, что получил отрицательные отзывы главного научно-экспертного управления и комитета по евроинтеграции.
Претензии к законопроектам
Основная претензия к законопроекту Вениславского-Безуглой – дискриминация по возрасту. В случае принятия под его действие могут подпасть десятки тысяч мужчин. Как свидетельствует анализ NGL.media, в этом году в ЗВО на платное дневное обучение поступили 71 тыс. мужчин старше 30 лет, в том числе почти 23 тыс. из них ушли на более низкий или тот же образовательный уровень, который уже имели.
Альтернативные законопроекты (1, 2, 3) не лучше — избегая возрастной дискриминации, они в целом ограничивают право на получение второго образования того же или низшего уровня, или же просто предлагают бесплатное образование при условии, если студент-контрактник добровольно согласится на мобилизацию.
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