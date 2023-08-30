Мужчинам-переселенцам грозят штрафы от военкоматов: адвокат назвала причины и сумму

Узнайте, почему переселенцам-мужчинам нужно становиться на военный учет после переезда на новое место и что им грозит, если этого не сделать.

Переселенцы вынужденно меняют место жительства из-за войны войны. Они обязаны сообщать об этом территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы) в период мобилизации. Только после этого могут обращаться в центры социальной защиты для оформления справки ВПЛ.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Екатерина Анищенко.

По ее словам, переселенец должен сразу после переезда стать на учет в военкомат по своему физическому месту пребывания.

Чтобы не нарушать процедуру и потом не платить административный штраф, то стоит сделать именно в такой последовательности: сначала военкомат, затем центр социальной защиты. В общем, можно обратиться сначала и за справкой ВПЛ, но если вас остановят на улице для вручения повестки, то возникнет вопрос, почему вы не сообщили военкомат о новом месте жительства”, — отметила адвокат.

Она отметила, что в такой ситуации установлен штраф в размере от 1600 до 3500 гривен. Надо учесть, что сумма штрафа в конкретном случае устанавливает военком и может трактовать эту норму по своему усмотрению.

Однако не стоит говорить, что у военкоматов сейчас есть доступ к реестру вынужденных переселенцев, реестру актов гражданского состояния. Такие данные работники ТЦК сейчас узнают, в основном когда пишут отдельные запросы в соответствующие структуры, говорит Екатерина Анищенко.

Сейчас часто говорят о том, что эти полномочия военкоматов будут расширены. Но в настоящее время военкомат может сделать отдельный запрос в центр предоставления административных услуг в отношении конкретного лица, встало ли оно на учет. Но говорить о том, что это делают стабильно раз в неделю, специально для того, чтобы поставить на учет новых людей – однозначно нет, такого нет”, – комментирует специалист.

С другой стороны, ей известны случаи, когда люди приезжали в определенный район как вынужденные переселенцы, а соседи или кто еще сообщали военкомат, что там поселились ВПЛ.

Если муж призывного возраста не пойдет сразу в военкомат, а обратится только в ЦНАП за справкой ВПЛ, ему не откажут, все оформят. Но если он проживает в другой местности и получил повестку, то, в первую очередь, в военкомате он получит штраф”, — резюмировала адвокат.

Напомним, отказываться от получения повестки не по месту прописки не стоит. Вместо этого следует знать об алгоритме действий, который озвучил адвокат Ростислав Кравец.

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