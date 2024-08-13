Мужчинам за границей, не обновившим данные, не будут выдавать права: детали

Мужчины, находящиеся за границей, ограничат выдачу прав. Они не смогут получить водительские права, если не выполнили требование об обновлении своих военно-учетных данных.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены:

размещенные за пределами Украины обособленные подразделения (филиалы, представительства) государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Государственной миграционной службы (т.е. ГП "Документ"), осуществляют прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получение его после потери или угона, а также относительно государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств, кроме транспортных средств, требующих экспертного исследования, и выдачу оформленных результатов их предоставления или отказа в предоставлении.

эти положения о выдаче оформленных результатов предоставления административных услуг не распространяются на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из военного учета или об уточнении (обновлении) персональных данных;

водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, изготовленные на бланке, заказанные средствами электронного кабинета водителя функциональной подсистемы единой информационной системы МВД или средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Действие (Действие), гражданам Украины мужской до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из военного учета или об уточнении (обновлении) персональных данных, в международных почтовых отправлениях не пересылаются.

Напомним, обязанность "лично сообщить" ТЦК об отсрочке не означает "лично прибыть" в военкомат. Суд объяснил, считается ли личным представлением заявления об отсрочке направления его по почте.

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