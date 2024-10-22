Мужчине было 48 лет: что известно о смерти военнообязанного в ТЦК на Полтавщине

По факту смерти мужчины уже открыто и расследуется уголовное производство.

Стали известны новые подробности загадочной смерти мужчины на пункте предварительного сбора военнообязанных в Полтавской области.

Напомним, об этом событии сегодня, 22 октября, сообщила пресс-служба Полтавского областного ТЦК и СП. По данным ТЦК, в одном из технических помещений было обнаружено тело мужчины с признаками самоубийства.

Как рассказали ТСН.ua источники в правоохранительных органах, речь идет о мужчине 1976 года рождения (48 лет).

"Он был не задержан, а доставлен в ТЦК. Впоследствии, когда полиция приехала по вызову, мужчина был найден повешенным", — рассказали нам правоохранители.

По словам правоохранителей, по факту смерти мужчины уже открыто и расследуется уголовное производство.

"В рамках расследования будут установлены все обстоятельства", — уточнили правоохранители.

В свою очередь, в ТЦК уточняют, что на пункт сбора мужчина был доставлен из-за того, что находился в розыске.

"Он отказался проходить военно-врачебную комиссию, поэтому был составлен акт отказа. По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного правонарушения по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Гражданин в прошлом году уже был осужден по данной статье на три года лишения свободы. наказание с одним годом испытательного срока, завершившегося в сентябре этого года", – сообщили в ТЦК.

Но добавили: "Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось — он ожидал сборного пункта, пока будут оформлены все документы".

Напомним, в полиции сообщили, что повешенного военнообязанного нашли в туалете технические работники. Правоохранители открыли производство по статье об "преднамеренном убийстве".

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