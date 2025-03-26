Мужчине, который готовил теракт возле ТЦК, приписывали службу в "Азове": что ответили в самой бригаде

В "Азове" отрицают, что подозреваемый в подготовке теракта возле ТЦК в Кривом Роге был их военным.

Задержанный правоохранителями Валентин П., подозреваемый в подготовке теракта в Кривом Роге, никогда не был военнослужащим 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Украины.

Об этом сообщила пресс-служба "Азова".

"Задержанный также не имел никакого отношения к подразделению в течение всего периода существования "Азова", – заверили в подразделении.

Поэтому в "Азове" просят СМИ "прекратить распространять фейковую информацию о бригаде" и "лучше проверять свои источники на правдивость и объективность".

Напомним, что вчера, 25 марта, в Кривом Роге задержали российского агента, который по заказу ФСБ готовил взрыв вблизи местного ТЦК. По информации СБУ, исполнителем потенциального теракта оказался 26-летний львовянин, которого российская спецслужба завербовала через Telegram.

Тогда издание LVIV.MEDIA со ссылкой на собственные источники написало, что речь идет о 26-летнем бойце MMA из Шептицкого во Львовской области. Также в СМИ сначала отмечали, что этот человек якобы служил в "Азове". Однако сейчас на сайте LVIV.MEDIA такой информации уже нет, вместо этого указана позиция пресс-службы "Азова".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.