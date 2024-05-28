Мужчине, который в Киеве устроил драку и тяжело травмировал прохожего, сообщено о подозрении

Злоумышленник вместе с друзьями распивал спиртные напитки на улице, как между ним и прохожим завязался словесный конфликт.

Сообщено о подозрении молодому человеку, который в центре Киева устроил драку и тяжело травмировал прохожего.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киева.

Во время ссоры на улице молодой человек ударил ногой в голову незнакомцу, от чего тот упал на асфальтированное покрытие и получил тяжелые телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы с переломом затылочной кости и ушибом головного мозга.

Оперативники за несколько часов установили лицо, причастное к нанесению телесных повреждений — им оказался ранее не судимый киевлянин, 2004 года рождения. Правоохранители задержали фигуранта, а в ходе неотложного обыска по его месту жительства изъяли вещественные доказательства – одежду и мобильный телефон.

Молодой человек сообщен о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 121 УК. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 26 мая во время празднования Дня Киева, на главной улице столицы Крещатика произошла массовая драка с участием нескольких компаний молодых людей.

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