Мужчине отказали сделать стрижку за 50 гривен, а он бросился с ножом: что известно

Мужчине отказали сделать стрижку за 50 гривен / © Национальная полиция Украины

В Тульчине Винницкой области в парикмахерской на улице Леонтовича произошел конфликт. 50-летний мужчина разозлился из-за отказа сделать ему стрижку стоимостью 50 гривен. Во время ссоры с администратором один из клиентов вступился за нее. В ответ на это подозреваемый получил раскладной нож и порезал 33-летнему мужчине руку.

Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Винницкой области.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала нападающего. Пострадавшему была оказана медицинская помощь и назначен амбулаторное лечение. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Конфликт в Винницкой области. / © Национальная полиция Украины

Следователи сообщили ему о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением холодного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). За это преступление предусмотрено до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

