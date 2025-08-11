- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 699
- Время на прочтение
- 1 мин
Мужчине отказали сделать стрижку за 50 гривен, а он бросился с ножом: что известно
Клиент парикмахерской в Тульчине, которому отказали в стрижке, набросился с ножом на другого заступившегося за администраторку мужчину.
В Тульчине Винницкой области в парикмахерской на улице Леонтовича произошел конфликт. 50-летний мужчина разозлился из-за отказа сделать ему стрижку стоимостью 50 гривен. Во время ссоры с администратором один из клиентов вступился за нее. В ответ на это подозреваемый получил раскладной нож и порезал 33-летнему мужчине руку.
Об этом сообщили в ГУ Национальной полиции Винницкой области.
Прибывшая на место происшествия полиция задержала нападающего. Пострадавшему была оказана медицинская помощь и назначен амбулаторное лечение. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.
Следователи сообщили ему о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением холодного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины). За это преступление предусмотрено до семи лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, в Киеве женщина во время бытового конфликта убила сожителя, нанеся ему около семи ножевых ударов в спину и грудь. Мужчина скончался на месте.