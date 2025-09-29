Мужчине по наследству досталась квартира-свалка: что он из нее сделал за месяц

Александр начал ремонт в старой квартире / © скриншот с видео

Мужчине по наследству досталась квартира-свалка, где доживал свои последние дни незрячий дедушка. Жилье было в ужасном состоянии, поэтому мужчине, которого зовут Александр, пришлось потратить много сил, чтобы вынести мусор и начать ремонт.

Украинец завел отдельную страницу в TikTok, чтобы рассказывать людям обо всех этапах трансформации жилья. В каждом новом видео он показывает, как постепенно меняются комнаты. Что у него получилось всего за месяц стараний, он рассказывает в видео.

«Привет! Меня зовут Александр. Я реставрирую старую, запущенную квартиру своими руками. Прошел месяц с тех пор, как я начал этот блог. За это время мы уже вынесли горы хлама. Остался старый шкаф с книгами. Я сознательно отложил его на десерт», — рассказывает он в кадре.

По его словам, это финал первого этапа работы. Чтобы перейти к следующему, нужно разобрать книги, но мужчина решил прежде всего создать в квартире отдельное место, где можно хранить свои вещи.

Как продвигалась уборка

«Именно поэтому я взялся за реставрацию старого стола. Когда стол «ожил», я перешел к книгам. Очень надеялся найти среди них что-то интересное для себя, но, к сожалению, там был сплошной хлам. Хотя среди всей кучи нашлась одна книга, которая имеет настоящую ценность», — добавил он.

Всю макулатуру мужчина разложил в коробки и подготовил их к вывозу. «По крайней мере, здесь стало легче дышать. Впереди новые задачи и вызовы. Надеюсь, что все задуманное воплотится в реальность», — подытожил автор видео.

Далее хозяин показал, как складывает и вывозит старую мебель, одежду, хлам и прочий мусор, снимает старый паркет, сортирует его в мешки, отбивает топором со стен старую штукатурку.

«В какой-то момент мы даже пожалели, что взялись за эту идею», — отметил он, недооценив объем ожидавшей его работы.

«А кто здесь жил? Вижу, даже хлеб лежал», — спросил один из подписчиков. «Сначала старый мужчина жил с выпивающим сыном, потом сын умер, а этот мужчина потерял зрение и еще несколько лет жил там сам», — объяснил автор видео.

